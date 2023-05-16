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Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in kızı beyin kanaması geçirdi

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#ISPARTA#Sağlık#Hastane
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmenin kızı beyin kanaması geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2023 11:29

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in kızı Mürüvvet Başdeğirmen (34), attan düşüp beyin kanaması geçirdi. Ameliyata alınan. Başdeğirmen'in 72 saat uyutulup, gözlem altında tutulacağı belirtildi.

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Olay, 13 Mayıs'ta, merkeze bağlı Deregümü köyündeki at çiftliğinde meydana geldi. Kendisine ait atı çiftlikten alıp dolaşmaya çıkan Mürüvvet Başdeğirmen, dengesini kaybederek düştü. Çiftlikteki çalışanların haber vermesiyle adrese gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıktan sonra Mürüvvet Başdeğirmen'i, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmenin kızı beyin kanaması geçirdi

Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Mürüvvet Başdeğirmen, acilen ameliyata alındı. Başdeğirmen'in 72 saat uyutulup gözlem altında tutulacağı bildirildi. (DHA)

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmenin kızı beyin kanaması geçirdi

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#ISPARTA#Sağlık#Hastane

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