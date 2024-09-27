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Isparta Belediye Başkanının attan düşen kızı Mürüvvet Başdeğirmen, 1 buçuk yıl sonra hayatını kaybetti

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#Isparta#Mürüvvet Başdeğirmen#Vefat
Isparta Belediye Başkanının attan düşen kızı Mürüvvet Başdeğirmen, 1 buçuk yıl sonra hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2024 15:41

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in yaklaşık 1 buçuk yıl önce attan düşüp beyin kanaması geçiren kızı Mürüvvet Başdeğirmen (34), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, geçen yıl 13 Mayıs'ta merkeze bağlı Deregümü köyündeki at çiftliğinde meydana geldi. Kendisine ait atı çiftlikten alıp dolaşmaya çıkan Mürüvvet Başdeğirmen, dengesini kaybederek düştü.

Çiftlikteki çalışanların ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi, ilk müdahalesini yaptıktan sonra Mürüvvet Başdeğirmen'i, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü.

Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Mürüvvet Başdeğirmen tedaviye alındı. Yaklaşık 1,5 yıldır hastanede tedavisi süren Mürüvvet Başdeğirmen, bugün hayatını kaybetti.

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#Isparta#Mürüvvet Başdeğirmen#Vefat

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