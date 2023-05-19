Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in attan düşen kızının sağlık durumu ciddiyetini koruyor

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Merkeze bağlı Deregümü köyündeki at çiftliğinde 13 Mayıs günü kendisine ait atı alıp dolaşmaya çıkan Mürüvvet Başdeğirmen, dengesini kaybederek düştü. Çiftlikteki çalışanların ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Başdeğirmen, SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Mürüvvet Başdeğirmen, ameliyat edildi.

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rasih Yazkan, Mürüvvet Başdeğirmen'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Yazkan, "Hastamız yoğun bakım ünitemizde yoğun bakım, beyin cerrahisi ve nöroloji hocalarımız tarafından yakından takip edilmektedir, genel durumu ciddiyetini korumaktadır" dedi. (DHA)