İSPARK ücretlerine zam geldi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde dün yapılan oturumda, İSPARK ücretlerine zam yapıldı. AK Parti grubunun ret oyuna karşılık CHP grubunun oy çokluğu ile geçen kararla, İSPARK’larda 1 saat otopark ücreti 70 lira oldu.

Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye ilçelerindeki kapalı ve açık İSPARK otopark ücretleri 1-2 saat arası 66 liradan 90 liraya, 2-4 saat arası 73 liradan 110 liraya, 4-8 saat arası 101 liradan 135 liraya, 8-12 saat arası 134 liradan 180 liraya, 12-24 saat arası ise 202 liradan 270 liraya çıkarıldı. Yeni tarifeye göre Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenyurt, Esenler, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile ilçelerinde ise 0-1 saat arası 36 liradan 50 liraya, 1-2 saat arası 45 liraden 60 liraya, 2-4 saat arası 58 liradan 80 liraya, 4-8 saat arası 73 liradan 100 liraya, 8–12 saat arası 112 liradan 150 liraya, 12-24 saat arası da 146 liradan 195 liraya çıktı. İSPARK, 15 dakikaya kadar ücretsiz parklanma hizmeti verecek. Park et–devam et uygulaması kullananlara da yüzde 50 indirim uygulanacak.

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YURTLARA DA ZAM GELDİ

Eylül ayından geçerli olmak üzere, İBB yurtlarında öğrenci konaklama bedeli de yemek ücreti dahil aylık 1300 liradan, 1950 liraya çıkarıldı. Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi indirimli 15, tam 50, yabancı turistlere ise 100 lira oldu. İBB misafirhanelerinde bir gece konaklama 300 liradan 459 liraya çıkarılırken tekne bağlama ücretleri de yüzde 35 zamlandı.

AK Parti Tarife Komisyonu üyesi Tülay Kalav, İBB yönetiminin yapılan bu zamlarla seçim maliyetini vatandaşın sırtına yüklediğini ileri sürerken, CHP grubu zamların keyfi olmadığını savunup, ekonomik giderleri ve maliyet artışlarını gerekçe gösterdi.