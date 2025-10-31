İspanyol YouTuber’ı takip edip dövdüler

Haberin Devamı

spanyol turiste, “Yanlış anlama, niye çekiyorsun” diye çıkıştı. İngilizce “Ne” diye cevap veren turist daha sonra motosikletiyle uzaklaşmaya başladı. Turistin gittiğini gören bir başka kişi ise arkasından su şişesi fırlattı. Turist sokakta ilerlediği sırada motosiklete binen 1 şüpheli ise turisti takip etmeye başladı. Motosikletliye İngilizce “Özür dilerim kardeşim” diyen turist, ilerlerken kamyonetin yolu kapatması nedeniyle durmak zorunda kaldı. Motosikletle turistin önünde duran kişi ise “Problem yok” diyerek turistin hareket etmesini engelledi. Arkasından gelen şüpheliler ise saldırınca turist motosikletiyle kaçmaya başladı. Motosikletiyle kaldırıma çıkan turist, şüphelilerin arkadan saldırması sonucu yere düştü. Dizinden yaralanan turist cep telefonunu da alarak koşarak kaçtı. Arkadaşı ise şüpheliler tarafından dövüldü.

İstanbul Beyoğlu’nu motorsikletle gezmeye çıkmışlardı.

SUÇ MAKİNELERİ ÇIKTI

Olayın ardından devriye gezen polis ekipleri, turisti darp eden 2 şüpheliyi kaçmaya çalışırken yakaladı. Gözaltına alınan N.A. (17) ve Sinan Çağrı B. (24) emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınan 2 şüpheli hakkında ‘kasten yaralama’ suçundan adli işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Sinan Çağrı B. savcılık kararıyla serbest kalırken, N.A. ise Çocuk Esirgeme Kurumu’na teslim edildi. N.A.’nın daha önceden poliste 25, Sinan Çağrı B.’nin ise 7 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

