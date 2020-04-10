İspanyol Vatandaşlığı Nasıl Alınır? İspanya Vatandaşlık Başvurusu, Şartları Ve Gerekli Belgeler

İspanya farklı ülkeden olan kişilere vatandaşlık verme konusunda oranları düşük olan ülkelerden biridir. Son yıllarda mültecilerin özellikle Avrupa ülkelerine göç etmek istemelerinin ardından neredeyse bütün ülkeler vatandaşlığa alma politikalarını daha sıkı denetlenen ve daha seçici olacak şekilde değiştirdiler. İspanya vatandaşlık verdiği takdirde, çifte vatandaşlık kabul eden bir ülke olmaması nedeni ile var olan diğer vatandaşlıktan çıkılması gerekiyor.

İspanyol Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

İspanyol vatandaşlığına başvurular genel olarak doğum ve evlilik nedenleri ile yapılıyor. Bunun yanında vatandaşlığa kabul belgesi olan kişilerde İspanyol vatandaşlığı başvurusu yapabiliyor. Vatandaşlık başvurusu bölgede bulunan nüfus müdürlüklerine, dosya ile başvuruda bulunularak yapılıyor.

Dosya ve başvuru incelemesi yapılırken süreç yoğunluğa göre az ya da çok vakit alabilmektedir. Başvurunun sonucu kişinin tarafına olumlu veya olumsuz olması fark etmeksizin bilgi verilecektir. Bu sırada kişiden bazı düzenlemeler istenebilir, kesin olarak reddedilme durumunda ise neden öğrenilebilir ve değiştirilebilecek bir durum ise durum değiştirilip tekrar başvuru yapılabilir.

İspanya Vatandaşlık Başvurusu, Şartları ve Gerekli Belgeler

İspanya vatandaşlığı için öncelikle başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru şartları ise kişinin İspanya’da ikamet edip etmediğine, daha önce İspanya’da bulunup bulunmadığına göre ve birçok kritere göre değişiklik göstermektedir. İspanya’da ikamet eden kişiler özel olan bazı şartlara göre beş yıl, bir yıl veya iki yıl gibi sınırlamalara tabiilerdir.

Özel duruma göre belirlenen süre ikamet edildiği takdirde başvuru yapılabilir. İspanya’da yaşamayan kişilerde; İspanya’da doğanlar, İspanya vatandaşlığında çıkanlar, İspanya vatandaşı ile evli olanlar veya evliliklerini sona erdirmemiş olan kişiler, İspanyol kökenine sahip olup farklı bir ülkede yaşayan kişiler bir sene İspanya’da yaşadıkları takdirde vatandaşlık başvurusu yapabilir.

Vatandaşlık başvurusu için gereken belgeler ise; ikamet belgesi, adli sicil dosyası, çalışma belgesi, gelir belgesi gibi belgeler istenirken, özel durumlara göre istenilen başka belgelerde olacaktır. Yatırımcı olarak başvuru yapabilmek için ise en az 500,000 Euro değerine sahip olan bir gayrimenkul satın alınmalıdır.