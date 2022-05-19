Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İspanyol öğrenciye tecavüz davasında karar

#İspanyol#Öğrenci#Tecavüz
İspanyol öğrenciye tecavüz davasında karar

Ankara’da bir üniversitenin ekonometri bölümünde öğrenci değişim programı Erasmus ile eğitim gören İspanyol öğrenci Andrea G.R. (22) 4 Mayıs 2019 tarihinde bir grup arkadaşı ile bir bara giderek eğlendi.

Haberin Devamı

Gecenin ilerleyen saatlerinde barda yan masada bulunan erkek grubu, kendileriyle ‘İngilizce pratik yapmak’ istedikleri gerekçesiyle iletişim kurmaya çalıştı. İspanyol öğrenci, içtiği biranın etkisi ile kendini kaybetti. Genç kız iddiaya göre, önce Taner Binici sonra da Halil İbrahim Kılınç’ın tecavüzüne uğradı.

Genç kızın şikâyeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Taner Binici ve Halil İbrahim Kılınç, ‘genç kızın rızasının bulunduğu’ yönünde savunma yapınca hâkimlik iki şüpheliyi serbest bıraktı. Soruşturmayı sürdüren kadın savcı takipsizlik kararı verirken, genç kızın avukatının itirazı üzerine takipsizlik kararı kaldırıldı. Dosyada görevlendirilen bir başka savcı, bu sefer iki şüpheli hakkında dava açtı.

Haberin Devamı

2 SANIĞA 15’ER YIL HAPİS

Davaya bakan Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Nisan’da dosyaya ilişkin kararını verdi. Mahkeme her iki sanığa ‘cinsel saldırı’ suçundan, iyi hal indirimi yaparak 15’er yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, hükmedilen ceza miktarı ve kaçma şüpheleri bulunduğu gerekçesiyle her iki sanığın da tutuklanmasına karar verdi. Duruşmaya katılan sanık Halil İbrahim Kılınç tutuklanırken, Taner Binici için yakalama kararı çıkarıldı. Mahkemenin kararında, sanıkların ‘rızası vardı’ savunmasına itibar edilmediği anlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İspanyol#Öğrenci#Tecavüz

BAKMADAN GEÇME!

Rusyanın öldüremediği adam... Kardeşlerinin cesetleri ile diri diri gömüldü

Rusya'nın öldüremediği adam... Kardeşlerinin cesetleri ile diri diri gömüldü!

#Rusya
Nerede o eski filtresiz günler Twitter ünlü mezarlığı oldu

Nerede o eski 'filtresiz' günler? Twitter 'ünlü mezarlığı' oldu

#Twitter
Yalanını itiraf etti: 30unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin

Yalanını itiraf etti: 30'unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin!

#Amber Heard

BAKMADAN GEÇME!

Rusyanın öldüremediği adam... Kardeşlerinin cesetleri ile diri diri gömüldü

Rusya'nın öldüremediği adam... Kardeşlerinin cesetleri ile diri diri gömüldü!

#Rusya
Nerede o eski filtresiz günler Twitter ünlü mezarlığı oldu

Nerede o eski 'filtresiz' günler? Twitter 'ünlü mezarlığı' oldu

#Twitter
Yalanını itiraf etti: 30unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin

Yalanını itiraf etti: 30'unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin!

#Amber Heard