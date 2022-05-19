İspanyol öğrenciye tecavüz davasında karar

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Gecenin ilerleyen saatlerinde barda yan masada bulunan erkek grubu, kendileriyle ‘İngilizce pratik yapmak’ istedikleri gerekçesiyle iletişim kurmaya çalıştı. İspanyol öğrenci, içtiği biranın etkisi ile kendini kaybetti. Genç kız iddiaya göre, önce Taner Binici sonra da Halil İbrahim Kılınç’ın tecavüzüne uğradı.

Genç kızın şikâyeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Taner Binici ve Halil İbrahim Kılınç, ‘genç kızın rızasının bulunduğu’ yönünde savunma yapınca hâkimlik iki şüpheliyi serbest bıraktı. Soruşturmayı sürdüren kadın savcı takipsizlik kararı verirken, genç kızın avukatının itirazı üzerine takipsizlik kararı kaldırıldı. Dosyada görevlendirilen bir başka savcı, bu sefer iki şüpheli hakkında dava açtı.

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2 SANIĞA 15’ER YIL HAPİS

Davaya bakan Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Nisan’da dosyaya ilişkin kararını verdi. Mahkeme her iki sanığa ‘cinsel saldırı’ suçundan, iyi hal indirimi yaparak 15’er yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, hükmedilen ceza miktarı ve kaçma şüpheleri bulunduğu gerekçesiyle her iki sanığın da tutuklanmasına karar verdi. Duruşmaya katılan sanık Halil İbrahim Kılınç tutuklanırken, Taner Binici için yakalama kararı çıkarıldı. Mahkemenin kararında, sanıkların ‘rızası vardı’ savunmasına itibar edilmediği anlatıldı.