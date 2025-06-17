İspanyol öğrencilerden Demirören Medya’ya ziyaret

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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürülüğü’nün yürüttüğü ‘Okul Eğitim Akreditasyon Projesi’ kapsamında San Ignacio de Loyola Koleji’nden 18 öğrenci İstanbul’a geldi. İstanbul’da Hacı Sabancı Anadolu Lisesi öğrencilerin ailelerinin evlerinde konaklayan öğrenciler, bir hafta boyunca programlara katıldı. Farklı inançlara ve dillere mensup öğrencilerin bir arada yaşamasına yönelik farkındalık kazandırmayı amaçlayan etkinliklerin sonuncusu Demirören Medya oldu.

Program kapsamında ilk olarak Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen öğrenciler etkinliklere katıldı. Ardından Gazeteci Fulya Soybaş ve Mashable Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Özen bir söyleşi gerçekleştirdi. Öğrenciler, bir hafta boyunca edindikleri izlenimleri ve deneyimleri bir televizyon programına dönüştürmek üzere Demirören Medya stüdyolarını da ziyaret etti. Gezi sırasında öğrencilere CNN TÜRK Haber Müdürü İdris Arıkan rehberlik etti.

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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yürüttüğü Erasmus+ akreditasyon projesi, 125’ten fazla okuldan yaklaşık 600 öğrenci, bir yıl içinde Avrupa Birliği üyesi ülkelere gönderildi. Proje, uluslararası eğitim iş birliklerini artırmayı ve öğrencilerin kültürler arası etkileşimlerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

ERTOĞAN: DÜNYA VATANDAŞI YETİŞTİRİYORUZ

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Atila Ertoğan, “Bizim için heyecanlı bir proje. Çünkü misafirlerimiz Madrid'den geliyor San Ignacio de Loyola Koleji öğrencileri geldi. Onlar buraya Avrupa Birliği akreditasyonuna sahip oldukları ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün himayesinde geldiler. Burada olmasının da bir nedeni var. Çünkü biz de bu sene bu akreditasyona sahip olduk. Aynı zamanda Türkiye için çok iyi bir eğitim modeliyiz. Bir haftadır burada bulunan bir okul. Aslında öğrencilerin kültürler arası etkileşime ve örnek projelere dahil oldukları bir süreç. Bu etkileşimin son ayağı olarak da CNN TÜRK Stüdyoları'nda onlarla bir program gerçekleştirdik. Tabii bu etkileşim ve aramızdaki diyalog sürecek. Burada geleceğe dair projelerle ilgili de fikir alışverişinde bulunduk. Aynı zamanda çeşitli kararlar aldık. Bizler de öğrencilerimiz, öğretmenlerimizle önümüzdeki sene Madrid’de okullarını ziyaret edeceğiz. Yapay zeka, medya, iletişim ve sosyal medya alanında çeşitli projeler ve eğitimler düzenleyeceğiz. Burada bu etkinlikte aslında bunların da kararını almış olduk” dedi.

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Ertoğan sözlerine şöyle devam etti:

“Bu anlamda aslında hem mutluyuz hem de gururluyuz. Çünkü böyle bir projede örnek okul olarak gösterilmemiz bize mutluluk ve gurur veriyor. Hem burada çok güzel bir sosyallik elde ettiler hem de kültürel anlamda birbirlerine örnek oldukları, anlattıkları çok fazla diyalog ve olay oldu. Aynı zamanda da iki farklı ülkenin eğitim sistemi hakkında yorum yapabilme, yaşam şekli hakkında fikir sahibi olma imkanı sağlıyor. Bu tarz projeler sayesinde öğrencilerimiz dünya vatandaşı olma fırsatı elde ediyor. Bu anlamda da tabii ki öğrencilere çok büyük olumlu etkiler yaratıyor. Biz Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak bu sene kendi mesleki akreditasyonumuzu almış bulunmaktayız. Tüm öğrencilerimizle bu ve benzeri süreçlere devam edeceğiz. Bu anlamda isteğimiz öğrencilerimizi hem Türkiye'nin hem de dünyanın en iyi üniversitelerine yetiştirmek, onları dünya vatandaşı yapabilmek, dünyaya duyarlı insanlar haline getirebilmek. Bu anlamda da güzel bir yoldayız.”

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ALARIO: ÇOK KALİTELİ VAKİT GEÇİRDİK

Proje kapsamında farklı kültürlerden insanların bir arada yaşamalarına olanak sağladıklarını belirten San Ignacio de Loyola Koleji öğretmenlerinden Gıovanni Alarıo ise “Öğrencilerimiz burada Türk öğrencilerin evlerinde kaldı. Biz de onlara ev sahipliği yapmıştık. Birbirimizle çok kaliteli vakit geçirdik. Amacımız gerçekten farklı kültürlere ve değerlere sahip insanların bir arada yaşayıp yaşayamadığı ya da zorlukların nasıl üstesinden geldiğiyle ilgili. Çok keyifliydi. Çok güzel deneyimler edindik. Öğrenciler için önemli olan gerçeklik. Bu projenin amacı aslında gerçek hayattaki karşılığını aramak. Pedagojik açıdan da öğrencilerin gerçek hayattaki bu durumlarla nasıl ilişki kurabileceğini ve kendilerini bu yönde nasıl geliştirebileceklerini görmek istiyoruz” diye konuştu.

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BELMUDEZ: FARKLILIKLARLA BERABER BİZ OLABİLİRİZ

San Ignacio de Loyola Koleji öğrencilerinden Diego Belmudez, “Bir ailenin yanında kalıyorum. Onlarla konuşmak bazen çok zor olabiliyor ama bana bu konuda yardımcı oluyorlar. Yine de her şey çok güzel. Beni çok iyi ağırladılar. Burada aklımda kalan Ayasofya’yı ziyaret ettik. Müzesini de gördük. Gerçekten bizim için çok etkileyiciydi. Birçok yemek de tattık. Çok farklılıklarımız var ama ortak noktalarımız da var. Bu anlamda çok güzel deneyimlerdi. Farklılıklarla beraber aslında biz olabiliriz. Benim en çok sevdiğim şey bu” ifadelerini kullandı.

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San Ignacio de Loyola Koleji öğrencilerinden Reyes Rivas da Türk ev arkadaşı olduğunu belirterek “Bizim için en güzel yanı da ben onu kendi evimde ağırlamıştım o da beni ağırlıyor. Bu karşılıklı paylaşımdan dolayı ciddi manada birbirimize bağlandık. Çok güçlü bağımız oluştu. Farklılıklarla deneyim sağlamak da benim için çok faydalıydı. Erasmus sürecinde birçok konuda bilgilendiğimi düşünüyorum. Özellikle kültür ve dinle alakalı birbirimize çok sorular soruyoruz. Kendi kişisel gelişimimiz adına bize çok şey katıyor. Erasmus’un da hedefi buydu. Farklılıklarla beraber birlikte nasıl var olabiliriz” dedi.