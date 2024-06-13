İspanya’yla dostluk rüzgarı

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İspanya Kralı VI. Felipe görüşmesinde Türkiye ve İspanya ilişkileri, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan görüşmede Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkilerin gelişerek daha da derinleşeceğine inandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İspanya arasındaki ticaret hacminin genişletilmesinden, savunma sanayisi alanında iş birliğine kadar her alanda atılacak adımların iki ülkeye de kazandıracağını belirtti. Erdoğan, İsrail yönetiminin Filistin topraklarında gerçekleştirdiği soykırım politikalarının bir an önce sona ermesi gerektiğini, İspanya’nın bu konuda attığı adımlar ile Filistin’e verdiği desteğin çok önemli olduğunu, bu süreçte uluslararası camianın İsrail’e yönelik baskılarını artırmasının bölgede kalıcı barışın kapısını aralayabileceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Kral Felipe’i en kısa vakitte mutlaka Türkiye’ye beklediğini söyledi.

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SANCHEZ İLE GÖRÜŞECEK

Erdoğan’ın bugün de İspanya’da devam edeceği programlarında öncelikli gündemi Gazze’deki İsrail katliamı, küresel gelişmeler ve Türkiye-İspanya ilişkileri olacak. Bugün ilk olarak Türkiye-İspanya iş formuna katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra İspanya Başbakanı Sanchez tarafından resmi törenle karşılanarak ikili bir görüşme gerçekleştirecek. Ardından heyetler arası görüşmelerin başlayacağı ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İspanya Başbakanı Sanchez anlaşma imza töreni ve basın toplantısı yapacak. Liderler daha sonra ikili bir öğle yemeği yiyecek.

G-7 LİDER TEMASLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya ziyaretinin ardından cuma günü İtalya’nın güneyindeki tarihi bölge Puglia’nın Bari kentinde yapılacak G-7 Liderler Zirvesi’ne katılacak. Erdoğan zirveye, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin daveti üzerine katılırken, zirvede diğer G-7 liderleriyle de bir araya gelmesi öngörülüyor. Zirvede; ABD Başkanı Joe Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Japonya Başbakanı Fumio Kishida’nın yanı sıra AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen yer alacak.

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EUROFIGHTER BLOKAJI

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İspanya ve İtalya temasları, Türkiye’nin bir süredir gündeminde olan Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının alımı açısında da önem taşıyor. İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya tarafından üretilen Eurofighter’ın üçüncü ülkelere satışı için söz konusu 4 ülkenin de onay vermesi gerekiyor. Almanya Eurofighter satışına blokaj uygularken, İspanya, İtalya ve İngiltere, söz konusu uçakların Türkiye’ye satışına yeşil ışık yakıyor. Güney Avrupa temaslarında 4 ülkenin liderleriyle bir araya gelecek Erdoğan’ın Eurofighter konusunu da gündeme getirmesi bekleniyor.