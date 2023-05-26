Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İspanya’dan Yüksekova'ya motosikletle geldiler

Güncelleme Tarihi:

#HAKKARİ#İspanya#Motosiklet
İspanya’dan Yüksekovaya motosikletle geldiler
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 10:27

İSPANYA’dan 5 ay önce motosikletleriyle yola çıkan Diego Fernandez (28) ve kız arkadaşı Nuria Molina (30), 3 ayda Avrupa'da 8 ülke gezdikten sonra Türkiye’ye geldi. 2 aydır Türkiye'yi dolaşan Fernandez ve Molina’nın son durağı ise Hakkari'nin Yüksekova ilçesi oldu. Türkiye'nin çok özel ve güzel bir ülke olduğunu belirten Molina, "Türk insanı çok iyi. Burada güzel hatıralarımız oldu" dedi.

Haberin Devamı

İspanya’da yaşayan güzellik uzmanı Nuria Molina ve erkek arkadaşı yüzme antrenörü Diego Fernandez, yaklaşık 5 ay önce ülkelerinden motosikletle yola çıktı. Fernandez ve Molina, 3 ayda sırayla Fransa, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk, Yunanistan'dan sonra Türkiye'ye ulaştı. 2 aydır Türkiye'de İstanbul, Ankara, Antalya, Denizli, Nevşehir, Kahramanmaraş, Mersin, Urfa, Mardin ve Van'ı gören Fernandez ve Molina, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi. Molina, daha iyi gözlem yapmak için araç olarak motosiklet tercih ettiklerini, zaman zaman da otellerde konakladıklarını belirtti.

İspanya’dan Yüksekovaya motosikletle geldiler

Haberin Devamı

Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu ve Yüksekova'dan sonra ülkelerine dönmeyi planladıklarını belirten Nuria Molina, "İspanya’dan 25 Aralık’ta yolla çıkmıştık ve 5 aydır yollardayız.

İspanya’dan Yüksekovaya motosikletle geldiler

İki aydır da Türkiye’nin birçok yerini gezdik. Şimdi Yüksekova'dayız. İki sevgili olarak 3 yıldır biriktirdiğimiz paraları Türkiye’de harcamak istedik. Türkiye çok özel ve güzel bir ülke. İnsanları da misafirperver. Gezdiğimiz diğer ülkelerde misafirperverlik gördük ama Türkiye çok özeldi ve insanı çok iyi. Burada güzel hatıralarımız oldu" ifadelerini kullandı. (DHA)

İspanya’dan Yüksekovaya motosikletle geldiler

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#HAKKARİ#İspanya#Motosiklet

BAKMADAN GEÇME!

ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ DOSYASI | En çok saksı dibinde birikmiş sularda, sokağa bırakılan içecek kutularında ve su kaplarında ürüyor

ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ DOSYASI | En çok saksı dibinde birikmiş sularda, sokağa bırakılan içecek kutularında ve su kaplarında ürüyor

#Sağlık
Hayatımda vücudumu sevdiğim bir an bile olmadı Dismorfik bozukluk her geçen gün artıyor... Sık sık diyet yapanlar, sürekli tartılanlar dikkat

'Hayatımda vücudumu sevdiğim bir an bile olmadı' Dismorfik bozukluk her geçen gün artıyor... Sık sık diyet yapanlar, sürekli tartılanlar dikkat!

#Sağlık
SÜT DOSYASI | İnek sütü sağlığa zararlı mı Popüler olan bitkisel sütler göründüğü kadar masum mu | 7 SORU 7 YANIT

SÜT DOSYASI | İnek sütü sağlığa zararlı mı? Popüler olan bitkisel sütler göründüğü kadar masum mu? | 7 SORU 7 YANIT

#Bitkisel Süt