İspanya’da sol zirve

Haberin Devamı

CHP’den yapılan açıklamaya göre, Özel, resepsiyonda ev sahibi İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil, İngiltere Başbakan Yardımcısı David Lammy, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile bir araya geldi. Özel, liderlerle birlikte aile fotoğrafına da katıldı. Dünyanın çeşitli yerlerinden sol liderlerle de bir araya gelen Özel gazetecilere açıklamasında hükümeti eleştirirken “Tuhaf ölümler ülkesi olduk” dedi. Özel Barcelona’da gazetecilere yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

“Türkiye, yasların ülkesi oldu. İş kazalarıyla, gencecik, küçücük çocukların iş kazalarında hayatlarını kaybetmesiyle... Tuhaf ölümler ülkesi oldu. İktidarın şu anda yapması gereken iş özeleştiridir. Kendi sorumluluklarını alsınlar ve bu milletten özür dilesinler. Yusuf Tekin’in bir gün daha bakanlık koltuğunu işgal etme hakkı yoktur. Birilerinin okullarda yaşanan bu olaylar yüzünden 23 Nisan’ın kutlanmamasını savunmasını doğru bulmayız. Bugünün şartlarına uygun şekilde kutlanmalıdır.

Haberin Devamı

BARRACK ‘PERSONA NON GRATA’DIR

(ABD Büyükelçisi Tom Barrack’ın açıklamaları) ‘Bu topraklarda demokrasi çok, bu bölgede monarşi işliyor. Hatta güçlü liderlik için demokrasiden fedakarlık etmeliyiz’ sözlerini tam bir hadsizlik olarak görüyorum. Monarşiyi reddedip demokrasiyi getirmiş olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ülkeye gelip de monarşiyi övmek tam bir hadsizliktir. Türkiye demokrasisi açısından Tom Barrack istenmeyen adamdır, istenmeyen insandır, ‘persona non grata’dır. Bu sözleri geri almadıkça, özür dilemedikçe artık Barrack’ın bu topraklarda bir dakika daha bu görevi yapmaması gerekir.”