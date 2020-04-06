İspanya'da Resmi Tatil Günleri Ne Zaman? İspanya Resmi Tatiller Listesi (2020)

Ülkeler, kurtuluş günlerine, kahramanlık ve milli günlerine göre çeşitli zamanlarda resmi tatil ilan edebilirler. Bu resmi tatillerde ülke genelinde bir kutlama ya da tören durumu söz konusu olurken, resmi tatil nedeniyle de eğitim ve iş hayatına ara verilir. Bu nedenle ülkelerin resmi tatilleri hem tatil planları yapacak olan kişiler hem de resmi işlerini halledecek kişiler açısından önemlidir.

İspanya'da Resmi Tatil Günleri Ne Zaman?

İspanya resmi tatiller açısından oldukça zengin bir ülkedir. İspanya'da her yıl ülke genelinde yapılan resmi tatiller şu şekildedir;

- Yeni Yıl Tatili,

- Epiphany Tatili,

- Karnaval Tatili,

- Avrupa Günü Tatili,

- Aziz James Günü Tatili,

- Yükseliş Günü Tatili,

- Valencia Günü Tatili,

- Noel Günü Tatili,

- İspanya Ulusal Günü Tatili,

- Ceuta Günü Tatili,

- Cadılar Bayramı ve

- Azizler Günü Tatili.

İspanya Resmi Tatiller Listesi (2020)

İspanya'daki resmi tatiller 2020 yılında tatillerden yararlanmak ve tatil planı yapmak isteyenler için çok büyük öneme sahiptir. Sadece tatil planları için değil, aynı zamanda da resmi törenler açısından resmi tatillerin önemi büyüktür. 2020 yılı İspanya resmi tatiller listesi şu şekildedir;

- 1 Ocak 2020 Yeni Yıl Tatili,

- 6 Ocak 2020 Epiphany Tatili,

- 24 Şubat 2020 Karnaval Tatili,

- 9 Mayıs 2020 Avrupa Günü Tatili,

- 21 Mayıs Yükseliş Günü Tatili,

- 25 Temmuz 2020 Aziz James Günü Tatili,

- 2 Eylül 2020 Ceuta Günü Tatili,

- 9 Ekim 2020 Valencia Günü Tatili,

- 12 Ekim 2020 İspanya Ulusal Günü Tatili,

- 31 Ekim 2020 Cadılar Bayramı,

- 1 Kasım 2020 Azizler Günü Tatili,

- 25 Aralık 2020 Noel Günü Tatili.

İspanya Türkler İçin Kurban ve Ramazan Bayramı Tarihleri 2020

İspanya'da yaşayan Türkler Ramazan ve Kurban Bayramının tarihlerini ve hangi güne denk geldiğini merak etmektedir. İşte İspanya'da yaşayan Türkler için Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri;

- Ramazan Bayramı 1. Günü: 24 Mayıs Pazar Günü,

- Ramazan Bayramı 2. Günü: 25 Mayıs Pazartesi Günü,

- Ramazan Bayramı 3. Günü: 26 Mayıs Salı Günü,

- Kurban Bayramı 1. Günü: 31 Temmuz Cuma,

- Kurban Bayramı 2. Günü: 1 Ağustos Cumartesi,

- Kurban Bayramı 3. Günü: 2 Ağustos Pazar,

- Kurban Bayramı 4. Günü: 3 Ağustos Pazartesi.