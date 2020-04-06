İspanya'da ikamet eden gurbetçiler ile beraber Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları İspanya'da nasıl işyeri ve dükkan açılacağına dair araştırma gerçekleştiriyor. Bu konuda mevcut yabancı sermaye mevzuatına bağlı olarak, amaca uygun şekilde farklı kriterler üzerinden İspanya'da şirket kurmak ya da işyeri açmak mümkün.

İspanya'da İşyeri ve Dükkan Açmak İçin Ne Yapılır?

İspanya'da işyeri ve dükkan açmak için gerekli bazı asgari şartlar mevcuttur. Bu şartlar yerine getirildiği takdirde işyeri ve dükkan açılabilir.

- Anonim şirket için 60000 Euro ve Limited şirket adına 3000 Euro gerekmektedir.

- Kurulacak olan işyeri ya da dükkan için gerekli bilgiler önceden verilmelidir.

- İşyeri ve dükkan adına ele alınacak sermaye ilgili bankaya bloke edilmek suretiyle yatırılmalıdır.

- Mevcut yabancı sermaye mevzuatına uygun ve kuralına göre gerekli kriterler yerine getirilmelidir.

Bu gibi unsurlar ele alınmak suretiyle İspanya'da işyeri açılabilir ya da bir dükkan kurulabilir. Böylece yasal çerçeve doğrultusunda İspanya'nın farklı şehirlerinde ticaret gerçekleştirmek mümkün Hale gelebilmektedir.

İspanya'da İşyeri ve Dükkan Açmak İçin Oturma İzni Şart mı?

İspanya'da Ticaret yapabilmek için herhangi bir oturma izni şartı bulunmamaktadır. Fakat kurulacak şirket içerisinde herhangi bir görev alabilmek adına, doğal olarak İspanya'da oturma izni başvurusu yapılması gerekir. Bu durum aynı şekilde İspanya'da şube açmak için de geçerlidir.

Türkiye'de ikamet ediyor ve işyeriniz için İspanya'da bir şube açmak istiyorsanız, kriterleri yerine getirmek suretiyle oturma izni başvurusu ile beraber bunu yerine getirebilirsiniz. Bu işlemleri aynı zamanda bir avukat ya da yetkili bir danışman üzerinden vekalet aracılığıyla da gerçekleştirebilirsiniz.

İspanya'da İşyeri ve Dükkan Açarak Faaliyete Geçme ve Çalışma İzni

İspanya'da değişik sektörler kapsamında işyeri ya da bir dükkan açmak için gerekli olan prosedürler 1 ya da 1,5 ay içerisinde tamamlanır. Ancak hukuki işlemlerin yaz aylarında daha uzun sürdüğünü söylemek mümkün. Bu yüzden noter işlemleri için mutlaka bir hafta önceden randevu alınması önemlidir.