İspanya'da Doğan Çocuğun (Bebeğin) Hakları Nelerdir? Vatandaşlık Alabilir Mi?

Avrupa Birliğine üye olan İspanya’da oldukça fazla sayıda gurbetçi bulunmaktadır. Yaşamını burada kurmuş ve sigortalı olarak çalışan kişiler, İspanya'da evlenip çocuk sahibi olduktan sonra vatandaşlık durumunu öğrenmeye çalışmaktadır. Ne gibi kriterler ve neler yapılması gerekiyor vatandaşlık hakkı konusunda büyük öneme sahiptir.

İspanya'da Doğan Çocuğun (Bebeğin) Hakları Nelerdir?

İspanya'da doğan bebekler, hemen hemen bir İspanya vatandaşı kadar aynı haklara sahip olmaktadır. Bu doğrultuda seçme ve seçilme hakkı, oturma izni ya da eş bulma ile beraber daha pek çok kurum üzerinden işlem yapabilmektedir.

Her ne kadar İspanya hükümeti tarafından belli başlı bazı kriterler yer alsa dahi, İspanya'da doğan bebeğin anne ve babasının isteğine bağlı olarak vatandaşlık için basit koşullar yer almaktadır. Özellikle diğer Avrupa ülkelerine göre İspanya'da doğan bebekler için vatandaşlık hakları çok daha kolay şekilde verildiğini söylemek mümkün.

İspanya'da Doğan Çocuklar (Bebekler) Vatandaşlık Alabilir mi?

İspanya'da doğan her bebek vatandaşlık alma hakkına sahiptir. Normalde anne ve babası İspanyol olan ve İspanya'da doğmuş bebeklerin vatandaşlık hakları doğuştandır. Ancak anne ve babası İspanyol olmayan, göçmen olarak gelen kişilerin bebekleri İspanya vatandaşı olma hakkı olsa dahi bu doğuştan değildir. O yüzden belli başlı belgeler ve işlemler ile beraber, İspanya'nın ilgili kurumu üzerinden başvuru gerçekleştirilmesi gerekir. Ancak genel itibarıyla İspanya sınırları içerisinde doğan bebekler doğrudan vatandaşlık alma hakkına sahip olabilmektedir.

İspanya'da Doğan Çocuğun (Bebeğin) Vatandaşlık Hakkı İçin Neler Yapılmalı?

Türkiye'den İspanya'ya giderek oturma ve çalışma izni alan pek çok gurbetçi, burada bebek sahibi olduktan sonra vatandaşlık için ne yapılması gerektiğini öğrenmeye çalışmaktadır. Sebep ne olursa olsun İspanya'da doğan çocuklar en geç 2 yıl içerisinde ebeveynin seçimi ile beraber İspanyol vatandaşı olabilmektedir. Ancak yetişkin bir birey için en az 10 yıl süreyle İspanya'da yasal olarak ikamet etmesi gerekir.