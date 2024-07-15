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İspanya-İngiltere kupa finali izlerken kalbine yenik düştü

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#Avrupa Futbol Şampiyonası#Bursa#Futbol
İspanya-İngiltere kupa finali izlerken kalbine yenik düştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2024 12:57

İspanya-İngiltere arasındaki Avrupa Futbol Şampiyonası kupa finali izlemek için işyerinde kalan 64 yaşındaki Mesut Özmer geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi'nde Avrupa Futbol Şampiyonasının final maçını izlemek için nakliye ofisinde kalan 64 yaşındaki Mesut Özmer, maçı izlediği esnada aniden fenalaştı. Yere düşen adamı komşuları geçerken hareketsiz görünce hemen içeri girdi. Hareketsiz yatan Özmer için ambulans çağırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Özmer'in hayatını kaybettiğini belirledi. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği düşünülen, Mesut Özmer'in cesedi Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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#Avrupa Futbol Şampiyonası#Bursa#Futbol

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