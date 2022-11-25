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İsmini duyanlar inanamıyor! Türkiye'de tek: Dünyada adaşım yok

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#Amasya#Enson Çoban#İsim
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2022 13:48

Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan bir vatandaşın ‘Enson’ olan adını duyan şaşırıyor. Resmi kurumlarda ve bankalarda karşılaştığı görevlilerin Türkiye’de benzeri olmayan adını duyduğunda şaşırdığını belirten Enson Çoban, inandırmak için kimliğini, hatta evlilik cüzdanını bile göstermek zorunda kaldığını söyledi.

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 Yıllardır yol yapım şantiyelerinde işçi olarak çalıştıktan sonra memleketi Amasya’nın Suluova ilçesine yerleşen evli ve 3 çocuk babası Enson Çoban, “Benden önce 6 kardeşim olmuş. Doğduğumda komşularımız 'bu kadar çocuk yeter, en son bu olsun' demişler. Annem ve babam da bana ‘Enson’ adını vermişler. Ama sonra bir kardeşim daha olmuş” dedi.

İsmini duyanlar inanamıyor Türkiyede tek: Dünyada adaşım yok

"TÜRKİYE’DE ADAŞIM YOK, BELKİ DÜNYADA DA YOKTUR"

Adını ilk duyan herkesin şaşırdığını anlatan 67 yaşındaki Enson Çoban, “Türkiye’de adaşım yok. Belki dünyada da yoktur. Gaziantep’te işlem yaptırmaya girdiğim bankada kimliğimde yazılı adıma inanamadılar. Evlenme cüzdanına kadar getirip çıkardık. Çalıştığım şantiyeden aldığım kimliği, ehliyetimi bile gösterdim. Öyle ikna oldular” diye konuştu.

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"YABANCI İSİM GİBİ ÇAĞRIŞTIRIYOR"

Kimsede olmadığı için güzel bulduğu adını değiştirmeyi düşünmeyen Çoban’ın su yüklemesi için başvurduğu Suluova Belediyesindeki işlemini yaparken adını duyduğunda şaşıran görevli Salih Gümüş de, “Enson çok değişik bir İSİM. Biraz da yabancı isim gibi çağrıştırıyor” şeklinde konuştu.

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#Amasya#Enson Çoban#İsim

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