İsmet İnönü’ye 52. yıl anması

Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, CHP milletvekilleri, yüksek yargı mensupları ile askeri erkânın yanı sıra İnönü’nün kızı Özden Toker, torunu Gülsün Bilgehan ve aile fertleri katıldı. Törende, Aslanlı Yol’dan yapılan yürüyüşün ardından Atatürk’ün mozolesine çelenk koyuldu ve saygı duruşunda bulunuldu. Heyet, daha sonra İnönü’nün kabrinin bulunduğu alana geçti. Burada İnönü’nün özgeçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, CHP ve ailesi adına kabre çelenk bırakıldı. Saygı duruşu ve İnönü ailesine taziyelerin sunulmasıyla tören sona erdi.