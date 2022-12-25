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İsmet İnönü, Ankara'da mezarı başında anıldı

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#Ankara#TBMM#İsmet İnönü
İsmet İnönü, Ankarada mezarı başında anıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2022 11:32

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 49'uncu yılında Anıtkabir'deki mezarı başında anıldı.

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Anıtkabir'de düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk, İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker, torunu Ayşe Gülsün Bilgehan ve bazı aile fertleri ile askeri erkan katıldı. Törende ilk olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrine çelenk konuldu ve saygı duruşunda bulunuldu.

İsmet İnönü, Ankarada mezarı başında anıldı

Heyet, daha sonra İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçti. İsmet İnönü'nün öz geçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, CHP ve ailesi adına çelenk bırakıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ile sona erdi.

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İsmet İnönü, Ankarada mezarı başında anıldı

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#Ankara#TBMM#İsmet İnönü

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