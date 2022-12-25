İsmet İnönü, Ankara'da mezarı başında anıldı

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Anıtkabir'de düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk, İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker, torunu Ayşe Gülsün Bilgehan ve bazı aile fertleri ile askeri erkan katıldı. Törende ilk olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrine çelenk konuldu ve saygı duruşunda bulunuldu.

Heyet, daha sonra İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçti. İsmet İnönü'nün öz geçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, CHP ve ailesi adına çelenk bırakıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ile sona erdi.

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