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Burak TEKİN- Onur Can KANKAL/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 25.12.2020 - 12:06 | Son Güncelleme:

İsmet İnönü, 47'nci ölüm yılında mezarı başında anıldı

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İsmet İnönü, 47'nci ölüm yılında mezarı başında anıldı
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TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, 47'nci ölüm yıl dönümünde Anıtkabir'de düzenlenen törenle anıldı.

İsmet İnönü, 47nci ölüm yılında mezarı başında anıldı
Anıtkabir'de düzenlenen törene; Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsmet İnönü'nün torunu Ayşe Gülsün Bilgehan, bazı aile fertleri ve askeri erkan katıldı. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Kıratlı tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrine çelenk konuldu ve ardından saygı duruşunda bulunuldu. Heyet, daha sonra İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçti. Burada İnönü'nün öz geçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, CHP ve İnönü ailesi adına kabre çelenk bırakıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ile sona erdi.
İsmet İnönü, 47nci ölüm yılında mezarı başında anıldı

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