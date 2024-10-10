İsmet bu kadınlara ne yaptın

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İstanbul Bağcılar’da eşiyle yaşayan İsmet Bingöl, 24 Temmuz 2023’de polisi arayarak eşinin intihar ettiğini söyledi. Eve giden polis Vesile Bingöl’ü (23) yerde ölü halde buldu. İsmet Bingöl, genç kadının kendisini doğalgaz borusuna astığını söyledi. Hastanenin hazırladığı adli raporda, genç kadının boynunda ve sağ bacağında morluklar olduğu belirtildi. Vesile Bingöl’ün, ‘intihar’ sonucu öldüğü ifade edildi.

KAPI VE TELEVİZYON KIRILMIŞ

Polis evde yaptığı incelemelerde yatak odası kapısının ve televizyonun kırık olduğunu tespit etti. İsmet Bingöl’ün ise yapılan muayenesinde alnında, omzunda, sol kürek kemiğinde yaralanmalar mevcuttu. Parmağı kesikti ve dirseğinden yaralanmıştı. Bingöl, ifadesinde eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü, 24 Temmuz sabahı da bu nedenle tartıştıklarını, tartışmanın ardından eşinin başka odaya geçtiğini, sonrasında ise eşinin mutfakta doğalgaz borusuna kendisini astığını gördüğünü, mutfaktan aldığı bıçakla ipi kestiğini anlattı. İsmet Bingöl ayrıca ifadesinde son bir haftadır uyuşturucu madde kullandığını belirtti.

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Ablası Vesile Bingöl’le aynı binada yaşayan Şaban T. ise savcıya, olay günü İsmet Bingöl’ün kendisine “Koş Şaban” diye bağırdığını, ablasının evine gittiğinde evde bulunan çocukların ağladığını gördüğünü ve ablasının yerde yattığını söyledi. Şaban T. ifadesinde, İsmet Bingöl’ün, Vesile Bingöl’e kalp masajı yapmaya çalıştığını, şüphelinin bu hareketlerinin kendisini ve ailesini kandırmaya yönelik olduğunu öne sürdü. Yatak odasının çok dağınık, televizyonun sesinin de çok yüksek olduğunu belirten Şaban T., “İsmet ilk eşini öldürme suçundan cezaevine girmişti. Zaman zaman ablama da şiddet uyguluyordu. En son bir hafta önce ablamı darp etmişti” dedi.

İLK EŞİ DE ‘İNTİHAR’ ETMİŞ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İsmet Bingöl’ün ilk eşi Hülya Bingöl’ü öldürme suçundan yargılandığı hatırlatılarak, Bakırköy 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nin dosyasına da yer verdi. İddianamede yer verilen Hülya Bingöl’ün ölümüne ilişkin dosyada da İsmet Bingöl’ün tıpkı bu olaydaki gibi sabah uyandığında ilk eşiyle tartıştığı, eşinin yine başka odaya geçerek intihar ettiği, bu olaydaki gibi aile apartmanında oturduğu ve olay sonrası eşinin yakınlarına seslendiği, yine bu olaydaki gibi vefat edenin intihar etmesi için somut bir neden bulunmadığı anlatıldı. Bingöl, o dosyada ‘kasten öldürme’ suçundan yargılandı ancak delil yetersizliğinden beraat etti.

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İddianamenin devamında, doğalgaz borusunda bulunan ipteki düğümlerin gevşek olduğu ifade edilerek, 76 kilo olan Vesile Bingöl’ün asılması durumunda düğümlerin ciddi anlamda sıkı hale gelmesi gerektiği, ipin kesilme biçiminin de bir hayli dikkat çekici olduğu ifade edildi. Ailesi ve tanıkların beyanlarına göre, şüphelinin zaman zaman vefat edenin dışarı çıkmasına dahi izin vermediği anlatıldı.

‘VESİLE’Yİ ÖLÜME YÖNLENDİRDİ’

İddianamede, İsmet Bingöl’ün eşini öldürdüğüne dair somut delile ulaşılamadığı gerekçesiyle bu suçtan takipsizlik kararı verildiği belirtildi. Savcı, hazırladığı iddianamede, şüphelinin eşinin vefat etmesini arzuladığı, vefat edeni bu ruh haline sürüklediği, eziyet içeren sistematik eylemleri ile aynı zamanda intihara yönlendirdiği ve intiharın da gerçekleştiğini ifade etti. İsmet Bingöl hakkında ‘intihara yönlendirme’ suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar, ‘eşe karşı eziyet’ suçundan da 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası talep etti.