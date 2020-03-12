İSMEK kursları tatil mi? İBB'den İSMEK kursları açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamaya göre İSMEK kursları tatil edildi. Kursların ay sonuna kadar kapalı olacağı ifade edildi.

İSMEK NEDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi İSMEK, "Örgün eğitim sistemi dışında planlı, programlı ve sistemli olarak yürütülen bir eğitim şekli" olarak tanımlanan "Yaygın eğitimin ilkeleriyle gerçekleştirilen bir yetişkin eğitimi organizasyonu"dur.

İSMEK EĞİTİM SÜRESİ NE KADAR?

İSMEK’te 40 alanda, 327 branşta, 800'e yakın programda verilen eğitimler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (M.E.B.) belirlediği müfredatlar çerçevesinde 3 buçuk aydan 10 aya devam eder. Her program için eğitim saati farklıdır. Bazı programlarda tekâmül eğitimleri de verilmektedir. Programın kredisini dolduran öğrencilere M.E.B. onaylı İSMEK Kurs Bitirme Sertifikası, derslere devam eden ancak yeterli başarı gösteremeyen öğrencilere ise Kurs Katılım Belgesi verilmektedir. İSMEK’in vermiş olduğu M.E.B. onaylı kurs bitirme belgeleri tüm Türkiye’de geçerlidir.