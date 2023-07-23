İsme özel mahkeme kararıyla dolandırıcılık! MERİCGEZMEN'den gelen mesaj korkulu rüyaları oldu

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Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na yüzlerce vatandaş, cep telefonlarına ‘MERİCGEZMEN’ isimli bir kullanıcıdan gelen mesajla büyük bir korku yaşadıklarını ve dolandırıldıklarını iddia ederek savcılığa şikayetçi oldu. ‘MERİCGEZMEN’ adlı kullanıcıdan gelen mesajda, ‘Ceza dosyanızın son günüdür. Mağdur olmamanız için kontrol ediniz’ şeklinde bir uyarı ile link bulunuyordu. Linki tıklayan vatandaşların karşısına, e-devletin giriş sayfası gibi bir sayfa çıkıyordu. Bu sayfaya TC Kimlik numarasını giren vatandaşlar, şifrelerini girdikten sonra ‘bir tane dosyanız bulunmakta’ yazısı ile ödeme yapılacak iki tane banka bilgisi ile karşılaştı. Ardından profesyonelce hazırlanmış mahkeme kararını açan vatandaşlar, bahis sitesine giriş yaptıklarını ve yasa dışı bahis oynadıkları iddiasıyla değişik miktarlarda para cezasına çarptırıldığını görünce büyük bir panik yaşadı. Ne yapacağını bilemeyen bazı vatandaşlar avukatlarını aradı. Bazıları da soluğu savcılıkta aldı.

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Mağdur olan vatandaşlardan bir tanesi de İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat Dilek Yüksel ’in emekli öğretmen olan müvekkili Ahmet G. idi. Müvekkilinin yanlış şifre girdiğinde dahi linkteki e-Devlet sayfasının açıldığını belirten avukat Dilek Yüksel, “Panik olan müvekkilim hemen benimle iletişime geçti. Ben kendi bilgisayarımdan müvekkilin e-devletine girdiğimde karşımıza herhangi bir dosya çıkmadı. Görüldüğü üzere her şey baştan sona profesyonel bir şekilde hazırlanmış. Olayda karşımıza çıkan, insanları dolandırmak amacıyla düzenlenen evraklar, mahkeme kararlarına birebir benzemektedir. İnsanlar böyle bir durumla karşılaştıklarında gönderilen mesajdaki linke kesinlikle tıklamasınlar. Başka bir bağlantıdan e-devletten kontrolünü sağlayıp gerçekten böyle bir durum var mı yok mu tespit etsinler. Ayrıca eğer mümkünse bir avukata danışmaları faydalarına olacaktır” dedi.

Gönderilen mesajda gerçek dışı hakim, savcı, avukat isimleri kullanılarak oluşturulmuş sahte mahkeme kararları incelendiği takdirde sadece hukukçuların anlayacağı detaylar bulunduğunu belirten avukat Yüksel, “Bu kişilere gelen mahkeme kararında dava konusu olduğu iddia edilen olay ceza mahkemesinin konusu iken sahte mahkeme kararının Asliye Hukuk Mahkemesi olarak düzenlendiğini görüyoruz.

Mahkeme kararının altında şahsa ait iban bilgileri yer almaktadır. Ancak hiçbir mahkeme kararında böyle bir iban bilgisi bulunmamaktadır. Ya da yine karşımıza çıkan başka bir olayda gerçekte icra dairesinde yapılması gerekecek işlem Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yapılmış gibi gösterilmektedir” diye konuştu.

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GENELLİKLE EMEKLİ İNSANLARA ERİŞİYORLAR



Profesyonel bir şekilde mahkeme kararı hazırlayan dolandırıcıların genellikle emekli insanların isimlerine erişip isme özel mahkeme kararı hazırladıklarını ifade eden avukat Yüksel, “Bu durumu karşımıza çıkan olaylardan açıkça görmekteyiz. Müvekkilim Ahmet G. de emekli öğretmen olup bu tarz bir dolandırıcılığa maruz kalmıştır. Biz suçlular hakkında suç duyurusunda bulunacağız. İnsanlar bu tarz evraklarla karşılaştıkları takdirde kesinlikle herhangi bir yere para göndermesinler ayrıca linke tıklamasınlar” diye konuştu.