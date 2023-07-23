İsme özel mahkeme kararıyla dolandırıcılık! MERİCGEZMEN'den gelen mesaj korkulu rüyaları oldu

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Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na yüzlerce vatandaş, cep telefonlarına ‘MERİCGEZMEN’ isimli bir kullanıcıdan gelen mesajla büyük bir korku yaşadıklarını ve dolandırıldıklarını iddia ederek savcılığa şikayetçi oldu. ‘MERİCGEZMEN’ adlı kullanıcıdan gelen mesajda, ‘Ceza dosyanızın son günüdür. Mağdur olmamanız için kontrol ediniz’ şeklinde bir uyarı ile link bulunuyordu. Linki tıklayan vatandaşların karşısına, e-devletin giriş sayfası gibi bir sayfa çıkıyordu. Bu sayfaya TC Kimlik numarasını giren vatandaşlar, şifrelerini girdikten sonra ‘bir tane dosyanız bulunmakta’ yazısı ile ödeme yapılacak iki tane banka bilgisi ile karşılaştı. Ardından profesyonelce hazırlanmış mahkeme kararını açan vatandaşlar, bahis sitesine giriş yaptıklarını ve yasa dışı bahis oynadıkları iddiasıyla değişik miktarlarda para cezasına çarptırıldığını görünce büyük bir panik yaşadı. Ne yapacağını bilemeyen bazı vatandaşlar avukatlarını aradı. Bazıları da soluğu savcılıkta aldı.
Mahkeme kararının altında şahsa ait iban bilgileri yer almaktadır. Ancak hiçbir mahkeme kararında böyle bir iban bilgisi bulunmamaktadır. Ya da yine karşımıza çıkan başka bir olayda gerçekte icra dairesinde yapılması gerekecek işlem Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yapılmış gibi gösterilmektedir” diye konuştu.
GENELLİKLE EMEKLİ İNSANLARA ERİŞİYORLAR
Profesyonel bir şekilde mahkeme kararı hazırlayan dolandırıcıların genellikle emekli insanların isimlerine erişip isme özel mahkeme kararı hazırladıklarını ifade eden avukat Yüksel, “Bu durumu karşımıza çıkan olaylardan açıkça görmekteyiz. Müvekkilim Ahmet G. de emekli öğretmen olup bu tarz bir dolandırıcılığa maruz kalmıştır. Biz suçlular hakkında suç duyurusunda bulunacağız. İnsanlar bu tarz evraklarla karşılaştıkları takdirde kesinlikle herhangi bir yere para göndermesinler ayrıca linke tıklamasınlar” diye konuştu.