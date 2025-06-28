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İsmail’in ‘katilleri’ 7 yıldır bulunamadı

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#ANTALYA#İsmail Küçüksayacıgil#Cevriye Küçüksayacıgil
İsmail’in ‘katilleri’ 7 yıldır bulunamadı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2025 07:00

ANTALYA’da markette kasiyer olarak çalışan İsmail Küçüksayacıgil (21), 22 Temmuz 2018 sabahı, Eski Lara Caddesi’nde motosikletiyle işe gidiyordu. İddiaya göre, yanından geçen motosikletli 2 kişi kasıtlı olarak Küçüksayacıgil’e temas edip uzaklaştı.

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Dengesini kaybeden Küçüksayacıgil, devrilen motosikletinden düşerek başını elektrik direğine çarptı. Çağrılan sağlık ekipleri, Küçüksayacıgil’in hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Ailenin şikâyetçi olduğu 2 kişi henüz bulunamadı.

‘HAYATIMIZ İKİYE BÖLÜNDÜ’

İsmail’in ilk çocuğu olduğunu anlatan Cevriye Küçüksayacıgil, “2 kardeşi daha var. Buraya gelip mezarına ektiğim çiçeklerle teselli buluyorum, onunla konuşuyorum. Hayatımız İsmail’den önce ve sonra, diye ikiye ayrıldı. Kazadan sonra her şey değişti. Bir tarafımız hep yıkık. Çok büyük hayalleri vardı, çok zeki bir çocuktu. Üniversiteye gidecekti, her şeyi yarım kaldı. Şikâyetçi olduk ama hâlâ bir sonuç çıkmadı. Adalet istiyoruz” diye konuştu.

Baba Mehmet Küçüksayacıgil de “Kazaya sebep olanlardan şikâyetçi olduk ama 7 yıldır hiçbir gelişme yok. MOBESE’lerin takibini istedik, 2 sokak sonra kameradan kayboldukları söylendi. Oğlumun ölümüne sebep olanlar hâlâ dışarıda. Temas olduğu zaten raporda da yazıyor. Hayatımızın en büyük acısını yaşıyoruz. Bu kişilerin bir an önce bulunmasını istiyoruz” dedi.

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#ANTALYA#İsmail Küçüksayacıgil#Cevriye Küçüksayacıgil

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