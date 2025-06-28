İsmail’in ‘katilleri’ 7 yıldır bulunamadı

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Dengesini kaybeden Küçüksayacıgil, devrilen motosikletinden düşerek başını elektrik direğine çarptı. Çağrılan sağlık ekipleri, Küçüksayacıgil’in hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Ailenin şikâyetçi olduğu 2 kişi henüz bulunamadı.

‘HAYATIMIZ İKİYE BÖLÜNDÜ’

İsmail’in ilk çocuğu olduğunu anlatan Cevriye Küçüksayacıgil, “2 kardeşi daha var. Buraya gelip mezarına ektiğim çiçeklerle teselli buluyorum, onunla konuşuyorum. Hayatımız İsmail’den önce ve sonra, diye ikiye ayrıldı. Kazadan sonra her şey değişti. Bir tarafımız hep yıkık. Çok büyük hayalleri vardı, çok zeki bir çocuktu. Üniversiteye gidecekti, her şeyi yarım kaldı. Şikâyetçi olduk ama hâlâ bir sonuç çıkmadı. Adalet istiyoruz” diye konuştu.

Baba Mehmet Küçüksayacıgil de “Kazaya sebep olanlardan şikâyetçi olduk ama 7 yıldır hiçbir gelişme yok. MOBESE’lerin takibini istedik, 2 sokak sonra kameradan kayboldukları söylendi. Oğlumun ölümüne sebep olanlar hâlâ dışarıda. Temas olduğu zaten raporda da yazıyor. Hayatımızın en büyük acısını yaşıyoruz. Bu kişilerin bir an önce bulunmasını istiyoruz” dedi.