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İsmaili mezhebinin imamı Ağa Han hayatını kaybetti

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#İsmaili Mezhebi#Ağa Han#Halef
İsmaili mezhebinin imamı Ağa Han hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 07:00

Hz. Muhammed’in soyundan geldiğine inanılan, İsmaili mazhebinin imamı Ağa Han (88), Portekiz’de hayatını kaybetti.

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Han, 96 bin kişiyi istihdam eden ve özellikle Asya ve Afrika’daki kalkınma programlarını finanse eden Ağa Han Kalkınma Ağı’nın kurucusu ve başkanıydı. Ağa Han adına düzenlenen mimarlık ödüllerini Türkiye’den Ertan Çakırlar, Sedat Hakkı Eldem, Çelik Gülersoy, Sedat Gürel, Nail Çakırhan, Behruz Çinici, Cengiz Bektaş da almıştı.

HALEFİ AÇIKLANACAK

Ağa Han Kalkınma Ağı tarafından yapılan açıklamada, “Şii İsmaili Müslümanların 49. imamı 4. Ağa Han Prens Kerim El Hüseyni, 4 Şubat 2025 tarihinde, 88 yaşında, Lizbon’da, ailesinin yanında huzur içinde vefat etti” denildi. Han’ın vasiyetinin Lizbon’da ailesi ve dini liderlerinin huzurunda okunmasının ardından halefinin kamuoyuna açıklanması bekleniyor. İsmaili cemaatinin internet sitesine göre halef, erkek çocukları veya akrabalar arasından seçilecek.

Ağa Han, 19 Ekim 1957’de İsmaili mazhebinin liderliğini büyükbabasından devralmış; kendisine aynı yıl İngiltere Kraliçesi Elizabeth tarafından ‘majesteleri’ unvanı verilmişti. Kurucusu olduğu; sağlık, konut, eğitim ve kırsal ekonomik kalkınma alanlarında 30’dan fazla ülkede faaliyet gösteren Kalkınma Ağı’nın yıllık yaklaşık 1 milyar dolarlık bütçeye sahip olduğunu tahmin ediliyor.

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#İsmaili Mezhebi#Ağa Han#Halef

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