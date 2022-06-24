İsmailağa cemaatinin lideri öldü

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Ustaosmanoğlu’nun vefatını torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu, Twitter’dan duyurdu. Ustaosmanoğlu’nun cenazesi dün Beykoz’daki evine getirildi. Cemaat üyeleri de Beykoz’a akın etti.

Mahmut Ustaosmanoğlu bugün Fatih Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği’nde, 1960’ta vefat eden Çarşamba’daki İsmet Efendi Dergâhı’nın son şeyhi Ali Haydar Efendi’nin yanında toprağa verilecek.

ERDOĞAN’DAN MESAJ

Ustaosmanoğlu’nun vefatı üzerine çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da mesajında “Ömrünü İslam’a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekânı cennet olsun” dedi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da aileyi arayarak taziyede bulundu. MHP Lideri Devlet Bahçeli ise Ustaosmanoğlu için bir taziye mesajı yayımladı.