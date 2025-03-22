İsmail Saymaz’a ev hapsi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gezi Parkı olaylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci İsmail Saymaz çarşamba günü “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Saymaz dün sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Saymaz savcılık ifadesinin ardından “ev hapsi” şeklinde adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Nöbetçi hâkimlikteki işlemlerini ardından Saymaz hakkında “ev hapsi” adli kontrolü uygulanmasına karar verildi.

Saymaz’ın hâkimlik ifadesinde “Gezi Parkı eylemlerini organize ettiği söylenen kişilerle bağım yoktur” dediği belirtildi.

‘GAZETECİLİK İÇİNDE’

Saymaz’ın “Osman Kavala, Can Atalay ve Mücella Yapıcı ile yalnızca gazetecilik çerçevesinde görüşmüşümdür. Ben Gezi Parkı eylemlerinin ne organize edilmesinde ne de yaygınlaştırılmasında bulundum. Sosyal medya paylaşımlarım ise Gezi Parkı eylemlerine ilişkin haber içeriklidir. Hiçbir şekilde sokağa davet ve iktidara karşı protestoya çağrı yapmadım. Bazı şiddet olaylarını eleştirdim” diye devam ettiği öğrenildi.