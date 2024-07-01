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İsmail Küçükkaya'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı

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#İsmail Küçükkaya#Halise Küçükkaya#Kütahya
İsmail Küçükkayanın annesi son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2024 19:57

Dün Antalya'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazeteci ve sunucu İsmail Küçükkaya'nın annesi Halise Küçükkaya, memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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Küçükkaya'nın cenazesinin getirildiği Tabakhane Mahallesi'ndeki Halil Ağa Camisi'nde ikindi vakti tören düzenlendi.

Büyük üzüntü yaşayan gazeteci İsmail Küçükkaya, törende gözyaşlarına hakim olamadı.

 

İsmail Küçükkayanın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Halise Küçükkaya'nın cenazesi, İl Müftü Vekili Bahtiyar Kargıoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Yeni Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

İsmail Küçükkayanın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine, Küçükkaya'nın yakınlarının yanı sıra Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu ve Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, AK Parti, CHP ve İYİ Partili bazı milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri, gazeteciler, iş insanları ve çok sayıda kişi katıldı.

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İsmail Küçükkayanın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki otelde oğlu İsmail Küçükkaya ile tatil yapan Halise Küçükkaya, dün sabah yüzmek için girdiği denizde fenalaşmıştı. Çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarılan Küçükkaya'nın, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenmişti.

 

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#İsmail Küçükkaya#Halise Küçükkaya#Kütahya

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