İsmail Demir’den ‘Ukrayna’ açıklaması: Gönderilen SİHA’ların gerginlikle ilgisi yok

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Antalya’da düzenlenen Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı kapsamında bir grup gazeteci ile bir araya geldi. Demir’in sorulara yanıtları özetle şöyle:

RUSYA İLE UÇAK GÖRÜŞMESİ

“Rusya ile görüşmelerimizde çok sayıda işbirliği kalemi var. Bunlar Milli Muharip Uçak (MMU) ile ilgili bazı konuları da içeriyor. MMU, 2023’te hangardan çıkacağı için seçtiğimiz bir motor tipi, belirli sistemler var. Ama zaman geçtikçe belirli sistemlerin değiştirilerek, geliştirilerek yenilenmesi veya yerlileştirilmesi gibi adım adım bir süreç olacak. Bu süreçte de yerlileştirilecek sistemlerle ilgili Rusya ile görüşmeler olabilir.

BAE İLGİ DUYUYOR

Kriz döneminde dahi savunma sanayiinde ilişkilerimizin devam ettiğini gösteren rakamlar var. Türkiye’nin savunma sanayinde geldiği konum ve seviyenin Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ilgisini çektiğini biliyoruz. İlişkilerin yoluna girdiğinde bu temasların daha iyi olacağını belirtmek isterim.

DAHA ÖNCEKİ ANLAŞMALAR

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Ukrayna’ya bir parti SİHA sattık. Şimdi bölgede gerginlik varken satılıyor diye bir şey yok. Bu bir süreçti. Baştan konuşulan parti anlaşmaları vardı. Ukrayna’nın belli üretim ve yatırım projeleri vardı. Daha önceki anlaşmaların gereği olarak baştan beri ne konuşulduysa... Projenin ilerlemesi bu. Son gelişmelerle ilgisi yok. ‘Gerginlik üzerine Türkiye, Ukrayna’ya İHA ve SİHA gönderiyor’ anlayışı olmasın.”

Siper’in (Hava savunma füzesi) menzil ve irtifa bilgisi konusunda, özellikle askeri cenahla mutabakat halinde bu tür bilgilerin fazla verilmemesi gerektiğiyle ilgili yaklaşımımız var. Siper’in nihai hali çok daha iyi olacak.



TCG Anadolu’nun (Amfibi Hücum Gemisi) hizmete girmesinin 2022 olması için çalışıyoruz. Gemiye İHA/SİHA konuşlanmasıyla ilgili proje devam ediyor. Azerbaycan’dan ilgi görüyor. Bu konuda yakında gelişmeler göreceğiz.

ATAK helikopterinin burun topu için geliştirme projesi başlatmıştık, olgunlaşma aşamasına ulaştı. İdealimiz, risk taşıması ihtimali olan bütün unsurların yerlileşmesi.

ALTAY (Tank) için Güney Kore ile imzaları atacağız. Şubat ayında Türkiye’yi ziyaret edecek ve yüz yüze görüşeceğiz. Üst düzeyde inisiyatifle meselenin rayına sokulacağı yönünde bildirim aldık.”

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PATRİOT İÇİN ABD İLE TEMAS YOK

“F-35 konusunda Amerika’nın çok net açıklamaları var, Türkiye’nin programdan çıkartıldığı konusunda. Genelde programın ortaklık bazında, Türkiye’nin belirli menfaatleri vardı. Bunun belirli bir kısmı gerçekleşti. Programa ortaklık bedeli veyahut uçakların bedeli ile ilgili nasıl bir hal yolu bulunur, bunun görüşmeleri yapılıyor. Görüşmenin kapsamı bu.

S-400’ün ikinci sisteminde Rusya ile belirli bir işbirliği alanı öngörülüyor. Ortak üretim ve işbirliği konusunda adımlar atılıyor. Detayları çalışıldı. İkinci sistemin ana unsurlarından birisi de teknoloji transferiydi. Bu tür sistemler, stratejik sistemler olduğu için her ülke mahremiyetini korumak ister. Sistemler üretildiğinde daha net açıklama yaparız.

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Patriot konusunda ABD ile bir gelişme ve herhangi bir temas yok.

Fransa ve İtalya ortaklığında üretilen SAMP-T de (Füze savunma istemi) tanımlama çalışmamız bitti. Birkaç detay imzamız var. Ondan sonra oturup daha önce konuştuğumuz çerçevede görüşüp, SAMP-T’yi planlayacağız.

Hindistan’ın S-400 görüşmelerini biliyoruz. ABD’nin, Hindistan’a istisna tanımakla ilgili inisiyatifi var. ABD’nin tavrı turnusol kâğıdı oldu.”