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İsmail Demir duyurdu: 3 Akıncı TİHA, Hava Kuvvetleri’ne teslim edildi

Güncelleme Tarihi:

#İsmail Demir#TİHA#Selçuk Bayraktar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 19:40

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na 3 adet Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) teslim edildiğini açıkladı.

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İsmail Demir, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, milli silahların Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) teslim edilmeye devam edildiğini belirtti. Demir, "Teslimatlarımıza devam ediyoruz. 3 adet Akıncı TİHA’yı Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ettik. Hayırlı olsun. Semalarımızda hür ve özgür" dedi.

SELÇUK BAYRAKTAR: TOPLAM 12 AKINCI GÖREVDE

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "3 adet Bayraktar AKINCI daha Hava Kuvvetlerimizin envanterine girdi. Toplam 12 AKINCI görevde" ifadelerini kullandı.

 

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#İsmail Demir#TİHA#Selçuk Bayraktar

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