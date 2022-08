İsmail Demir duyurdu: 3 Akıncı TİHA, Hava Kuvvetleri’ne teslim edildi

İsmail Demir, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, milli silahların Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) teslim edilmeye devam edildiğini belirtti. Demir, "Teslimatlarımıza devam ediyoruz. 3 adet Akıncı TİHA’yı Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ettik. Hayırlı olsun. Semalarımızda hür ve özgür" dedi.

SELÇUK BAYRAKTAR: TOPLAM 12 AKINCI GÖREVDE

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "3 adet Bayraktar AKINCI daha Hava Kuvvetlerimizin envanterine girdi. Toplam 12 AKINCI görevde" ifadelerini kullandı.

3 adet Bayraktar #AKINCI daha Hava Kuvvetlerimizin envanterine girdi.



Toplam 1️⃣2️⃣ #AKINCI görevde.



3 more #AKINCI UCAV's joined the inventory of Turkish Airforce.

A total of 12 #AKINCI's are on active duty with Turkish Armed Forces. https://t.co/juBaBhWruK