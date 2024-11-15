Ä°ÅŸletmeleri haraca baÄŸlayan ÅŸebeke Ã§Ã¶kertildi

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DÃ¼zce Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, DÃ¼zce Ãœniversitesiâ€™nin bulunduÄŸu BeÃ§i YÃ¶rÃ¼kler Mahallesiâ€™ndeki iÅŸletmelerden haraÃ§ aldÄ±ÄŸÄ± iddia edilen ÅŸÃ¼phelilere yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenledi. HaraÃ§ vermeyenleri de darbedip tehdit ettiÄŸi iddia edilen ÅŸÃ¼pheliler, O.T., A.A., N.Ã–., T.Ã–., B.C.G., F.Y. ve M.B. yakalandÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheliler, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan â€˜Kasten yaralamaâ€™, â€˜Tehditâ€™, â€˜Gasp ve yaÄŸmaâ€™ suÃ§lamalarÄ±yla adliyeye sevk edildi. ÅžÃ¼phelilerden M.B., O.T., B.C.G., A.A. ve F.Y. tutuklanÄ±rken, T.Ã–. ve N.Ã–. iÃ§in ev hapsi kararÄ± verildi.Â

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