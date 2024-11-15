×
GÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2024 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEM DÜNYA BÄ°GPARA SPOR ARENA KELEBEK YAÅžAM YAZARLAR RESMÄ° Ä°LANLAR SON DAKÄ°KA
HABERLERGündem Haberleri

Ä°ÅŸletmeleri haraca baÄŸlayan ÅŸebeke çökertildi

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Haraç#Çete#Düzce
Ä°ÅŸletmeleri haraca baÄŸlayan ÅŸebeke Ã§Ã¶kertildi
OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 15, 2024 10:37

DÃ¼zceâ€™de, Ã¼niversite bÃ¶lgesindeki iÅŸ yerlerinden haraÃ§ aldÄ±ÄŸÄ±, vermeyenleri de darp ve tehdit ettikleri iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p, adliyeye sevk edilen 7 ÅŸÃ¼pheliden 5â€™i tutuklandÄ±.

Haberin DevamÄ±

DÃ¼zce Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, DÃ¼zce Ãœniversitesiâ€™nin bulunduÄŸu BeÃ§i YÃ¶rÃ¼kler Mahallesiâ€™ndeki iÅŸletmelerden haraÃ§ aldÄ±ÄŸÄ± iddia edilen ÅŸÃ¼phelilere yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenledi. HaraÃ§ vermeyenleri de darbedip tehdit ettiÄŸi iddia edilen ÅŸÃ¼pheliler, O.T., A.A., N.Ã–., T.Ã–., B.C.G., F.Y. ve M.B. yakalandÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheliler, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan â€˜Kasten yaralamaâ€™, â€˜Tehditâ€™, â€˜Gasp ve yaÄŸmaâ€™ suÃ§lamalarÄ±yla adliyeye sevk edildi. ÅžÃ¼phelilerden M.B., O.T., B.C.G., A.A. ve F.Y. tutuklanÄ±rken, T.Ã–. ve N.Ã–. iÃ§in ev hapsi kararÄ± verildi.Â 

Â

Ä°ÅŸletmeleri haraca baÄŸlayan ÅŸebeke Ã§Ã¶kertildi

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Haraç#Çete#Düzce

BAKMADAN GEÇME!