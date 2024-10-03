×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İşletme müdürü, kadın çalışana kâbusu yaşattı! 'Bir şey olmadı, beni affet'

Güncelleme Tarihi:

#Kadına Şiddet#Akaryakıt İstasyonu#Darp
İşletme müdürü, kadın çalışana kâbusu yaşattı Bir şey olmadı, beni affet
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 12:15

Konya'da bir akaryakıt istasyonun marketinde çalışan Berna Ş. (36), çıkan tartışmada işletme müdürü M.A.'nın şiddetine uğradı. Berna Ş.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan M.A., ifadesinin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, işine de son verildi. Şiddet anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, Kulu ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun marketinde meydana geldi. Bir yıldır markette çalışan Berna Ş., işletme müdürü M.A. tarafından dövülüp, boğazı sıkıldı. Daha önce de M.A.'nın şiddetine uğrayan Berna Ş., her iki olaya ait güvenlik kamera görüntüleriyle birlikte polis merkezine gidip şikayetçi oldu.

İşletme müdürü, kadın çalışana kâbusu yaşattı Bir şey olmadı, beni affet

"DUL OLDUĞUM İÇİN BANA YAKINLIK GÖSTERİYORDU"

Berna Ş. ifadesinde, bir süredir M.A.'nın şiddetine maruz kaldığını belirterek, “M.A. bana çalıştığım günden beri farklı tarihlerde fiziksel şiddet uyguladı. Dul olduğum için bana yakınlık gösteriyordu. Ancak yaşadığım şiddet olayları nedeniyle ondan uzak duruyordum. 27 Eylül günü mesaim 19.00'da bitmesine rağmen eve gitmeme izin vermedi.

Haberin Devamı

İşletme müdürü, kadın çalışana kâbusu yaşattı Bir şey olmadı, beni affet

"BİR ŞEY OLMADI, BENİ AFFET"

Sabah 09.00'a kadar birlikte çalıştık. Aynı gün saat 05.00 sıralarında 'Çocuğuma telefonla ulaşamıyorum, gidip bakmam lazım' dedim ama izin vermedi. Tekrar izin istedim vermeyince marketin kapısını açtım. Bana 'O kapıyı açarsan seni öldürürüm' diyerek hakaret etti. Kapıyı açıp dışarı çıktım. Arkamdan gelip saçımdan tuttu. Beni markete doğru sürükledi. Yardım edin diye bağırdım ama çevrede kimse yoktu. Kamera olmayan bir yere beni götürüp, eliyle ağzımı kapattı. Bana, 'Ben sinirliyim, sakin ol, bir şey olmadı, beni affet' diyerek özür diledi. Korktuğum için sabaha kadar bir şey olmamış gibi çalışmaya devam ettim. Farklı tarihlerde yine markette ve aracıyla gittiğimiz yerlerde de beni darbetti” dedi.

İşletme müdürü, kadın çalışana kâbusu yaşattı Bir şey olmadı, beni affet

Berna Ş.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan M.A., ifadesinin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, işine de son verildi.

Haberin Devamı

İşletme müdürü, kadın çalışana kâbusu yaşattı Bir şey olmadı, beni affet

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kadına Şiddet#Akaryakıt İstasyonu#Darp

BAKMADAN GEÇME!