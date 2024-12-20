İşledikleri cinayeti telefona kaydetmişlerdi... 'Masraf olarak 45 bin TL aldık'

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Olay, 29 Ocak'ta Mezitli ilçesinde meydana geldi. Evinden çıkarak park halindeki otomobiline binmek için yürüyen ve ticaretle uğraşan Hakan Turan, İstanbul'dan kiraladıkları hafif ticari araçla kente gelen Berkant Özgündüz tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olay sırasında yanında bulunan Hasan Kayalı (22) da o anları videoya kaydetti. Plakasını çamurla kapattıkları kiralık araca binerek olay yerinden kaçan şüpheliler, Şanlıurfa'da yakalandı. Mersin'e getirilen şüpheliler, tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan araştırmalar sonucu cinayeti azmettirenin, Hasan Kayalı'nın teyzesinin oğlu Okan Ç., aracı kiralayanın ise Batuhan A. olduğu tespit edildi. Batuhan A. da gözaltına alınıp, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Okan Ç.'ye ulaşılamadı.

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İDDİANAME HAZIRLANDI

Tutuklu sanıklar Özgündüz ve Kayalı ile tutuksuz sanık Batuhan A. ve firari sanık Okan Ç., hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede tutuklu sanıkların 'Tasarlayarak öldürme' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından, tutuksuz sanık Batuhan A.'nın 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etme', firari sanık Okan Ç.'nin de 'Tasarlayarak öldürmeye azmettirme' suçundan cezalandırılması talep edildi. İddianamede ayrıca Okan Ç.'nin 'Sıkacak biri var mı?' mesajını attığı teyzesinin oğlu Hasan Kayalı'nın, arkadaşı Berkant Özgündüz ile olayı gerçekleştirmek için Batuhan A. aracılığıyla araç kiraladıkları belirtildi. Söz konusu araçla Mersin'e gelen sanıkların, maktul Turan'ı 3 gün boyunca fiziki takiple izledikleri, cinayet anını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek yurt dışında olan olayın azmettiricisi Okan Ç.'ye gönderdikleri belirtildi. İddianame, Mersin 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

'NE İÇİN VURACAĞIMIZI HİÇ SORMADIM'

Davanın ilk duruşması, Mersin 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen sanık Kayalı, "Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Öldürmek amacıyla Mersin'e gelmedim, amacımız yaralamaktı. İki gün izledik, ertesi gün olayı gerçekleştirdik. Görüntüyü çektim, Berkant da ateş etti. Hakan Turan'ı önceden tanımıyordum. Ne için vuracağımızı hiç sormadım. Kiralık araca bindik ve oradan ayrıldık. Iğdır'a kadar gidip, oradan yurt dışına çıkacaktık. Hakan Turan'ın öldüğünü yolda öğrendik. Çok pişmanım" dedi.

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'SADECE OLAY GÜNÜ SİLAH KULLANDIM'

Söz verilen diğer sanık Berkant Özgündüz ise "Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Hasan ile alışveriş merkezine gittik, orada yemek yerken Okan'dan Hasan'a mesaj geldi. 'Birinin ayağına sıkılacak, sıkacak kimse var mı?' dedi. Hasan, 'Ben yaparım' dedi. Okan kabul etmeyince Hasan, bana söyledi. Ben de 'Yaparım' dedim. Bu görüşmeden 10 veya 15 gün sonra silahı temin edip, Mersin'e geldik. Hakan Turan'ı 2 gün takip ettik. Olay günü Hasan duvarın dibinde bekleyecekti, video çekecekti. Ben de Hakan Turan'ın arabasının yanında bekleyecektim. Yanıma yaklaşınca sıkacaktım. Arabanın arkasından çıkınca Hakan Turan'ı gördüm. İlk defa silah kullanıyordum. Sadece olay günü silah kullandım. 4 el ateş ettim. İlk kurşunun isabet etmediğini düşündüm. Sonrasında silah tepti, sahip çıkamadım, arkasından ateşe devam ettim. Hakan Turan da elini beline atınca ateşe devam ettim. Mermilerin neden ayak, bacak bölgesine isabet etmediğini bilmiyorum. Araç kiralama ücretiyle birlikte masraf olarak 45 bin TL aldık. Önce 25 bin, sonra 20 bin TL geldi. Silahı yolda giderken otoban civarında Hasan araçtan attı. Hakan Turan'ın öldüğünü yolda öğrendim. Olaydan dolayı çok pişmanım, ailesinden özür dilerim" diye konuştu.

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FİRARİ SANIK İÇİM KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ

Duruşmada savunma yapan müşteki avukatı Kerim Bahadır Şeker, dosyada azmettirici olarak yer alan Okan Ç.'nin kırmızı bültenle aranması için mahkemeye talepte bulundu. Savunmaları dinleyen mahkeme heyeti, Berkant Özgündüz ile Hasan Kayalı'nın tutukluluk halinin devamına karar verip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.