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İşlediği cinayetten 15 ay sonra yakalandı! Cinayeti 'uygunsuz ilişki' teklif ettiği için işlediğini iddia etti

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#Balıkesir#Cinayet#Nedim Kanat
İşlediği cinayetten 15 ay sonra yakalandı Cinayeti uygunsuz ilişki teklif ettiği için işlediğini iddia etti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2022 18:46

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde çalıştığı iş yerinin otoparkında öldürülmüş halde bulunan kamyon şoförü Nedim Kanat’ı (45), aynı iş yerinde çalışan Orhan Aysal’ın (46) öldürdüğü belirlendi. Yüzlerce kamera görüntüsünün izlenmesi sonucu 15 ay sonra yakalanan şüpheli; Kanat’ı kendisine uygunsuz ilişki teklif ettiği gerekçesiyle öldürdüğünü iddia etti.

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Olay 21 Ağustos 2021 tarihinde Balıkesir’in Susurluk ilçesinde meydana geldi. Bir firmada kamyon şoförü olarak çalışan Nedim Kanat, sabah işe gelen mesai arkadaşları tarafından iş yerinin otoparkında yüzüstü yerde hareketsiz halde yatarken bulundu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, başına sert bir cisimle vurulan Kanat’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayetle ilgili İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel ekip oluşturuldu. Olay yeri ve çevresinde bulunan yüzlerce saatlik kamera görüntüsünün izlenmesi sonucu şüphelinin, aynı iş yerinde şoför olarak çalışan Orhan Aysal olduğu belirlendi. Aysal, cinayetten 15 ay sonra, 2 Aralık’ta gözaltına alındı.

‘SARKINTILIK YAPINCA KAFASINA SOPA İLE VURDUM’

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Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden Aysal, evli ve 2 çocuk babası Kanat’ın kendisine uygunsuz ilişki teklif ettiğini iddia etti. Aysal, ifadesinde "Olay günü bana sarkıntılık etti. Ben de uzaklaşması için kafasına sopa ile vurdum” dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Aysal, bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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#Balıkesir#Cinayet#Nedim Kanat

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