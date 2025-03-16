İslamofobiyle mücadele mesajları

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “İslam düşmanlığı olarak yayılan ve Müslümanları hedef alan ideolojik fanatizmin, DEAŞ ile bir farkı yoktur. İslam düşmanlığıyla mücadele tüm insanlığın meselesidir. Batılı devletler ve siyasetçiler bu mücadelede daha çok sorumluluk üstlenmelidirler.”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: “Gazze’de yaşanan soykırımın bir ayağını da şüphesiz İslamofobi oluşturmaktadır. On binlerce masum sivilin katledildiği bu insanlık dramının kaynağı, İslamofobi’den uzakta aranmamalıdır.”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: “Bir kez daha ifade ediyoruz ki bu kirli zihinlere karşı kararlı mücadelemizi sürdürecek, dinimizin ve medeniyetimizin temel değerlerini peygamberi bir metotla, Kuran’i bir ruhla tüm insanlığa duyurmaya devam edeceğiz.”