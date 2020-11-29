İslamofobi COVID kadar tehlikeli

Amerika Müslüman Cemiyeti’nin 23’üncü kongresine video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu sene sadece COVID-19 virüsüyle değil, ondan daha hızlı yayılan ‘İslam düşmanlığı virüsü’ ile de mücadele etmek zorunda kaldık” dedi.

‘İNSANLIK İÇİN SEFERBER ETTİK’

Erdoğan video mesajındaki konuşmasında özetle şu mesajları verdi: “Kardeşlerim, bu sene sadece COVID-19 virüsüyle değil, ondan daha hızlı yayılan ‘İslam düşmanlığı virüsü’ ile de mücadele etmek zorunda kaldık. Uzun yıllar demokrasinin beşiği olarak nitelendirilen ülkelerde; kültürel ırkçılık, ayrımcılık, hoşgörüsüzlük artık gizlenemez boyutlara ulaşmıştır. İsveç’te Kuran yakılması, Norveç’te Kuran’ın yırtılması, Fransa’da basın özgürlüğü adına Hazreti Peygamber’i tahkir eden karikatürlerin teşvik edilmesi, kutsallarımıza yönelik saldırılardan sadece birkaçıdır.

‘DEVLET BAŞKANI SEVİYESİNDE TEŞVİK’

Irkçı eylemlerin hedefinde elbette sadece Müslümanlar bulunmuyor. Kimliği, görünüşü, dini aidiyeti farklı olan diğer kesimler de bu saldırılardan olumsuz etkileniyor. Aşırı sağcı gruplar Türkler kadar Afrikalı, Asyalı göçmenleri; Müslümanlar kadar Musevileri de hedef alıyor. Zihniyet itibariyle DEAŞ veya FETÖ’den hiçbir farkı olmayan bu ideolojik fanatizmin, giderek daha fazla zemin kazandığını, hatta devlet başkanı seviyesinde teşvik edildiğini görüyoruz.

‘KUTSALI AŞAĞILAMAK ÖZGÜRLÜK DEĞİL’

Fransa’da fikir özgürlüğü adı altında Peygamber Efendimize yönelik alçaklıkları sizler de yakından takip ediyorsunuz. Kuran’ı Kerim yakanların sırtını sıvazlayanlar, Peygamber Efendimize hakareti teşvik edenler, mescitlere yönelik saldırıları görmezden gelenler, tüm bunları özgürlük adına değil, içlerindeki faşizmi gizlemek için yapıyor.

MÜSLÜMANLAR AYRILIĞA DÜŞTÜ

İslam ve insanlık düşmanlarının bu kadar pervasızlaşmasının en büyük sebebi, Müslümanların içinde bulunduğu atalet ve gaflettir. Müslümanlar sadece ekonomide, siyasette, savunmada, diplomaside değil, en çok da kendi aralarında ayrılığa düşmüş durumdadır.

‘ZALİMLERE KARŞI DİK DURUYORUZ’

Filistin’den Libya’ya, Dağlık Karabağ’dan Suriye’ye kadar İslam coğrafyasının farklı yerlerindeki sıkıntılara bu anlayışla yaklaşıyoruz. Zalimler karşısında dik duruyor; mazlumun kimliğine bakmadan elinden tutuyoruz. Terör örgütleriyle amansız bir mücadele yürütürken, kutsallarımıza yönelik hadsizlikler karşısında da tepkimizi göstermekten çekinmiyoruz. 86 yıl boyunca müze olarak kullanılan Ayasofya Camisi’ni asli kimliğine kavuştururken, 1.600 yıllık mazisiyle ülkemizin sembollerinden olan Sümela Manastırı’nın restorasyonunu da ihmal etmiyoruz.”

‘MÜSLÜMAN KURULUŞLAR DAHA GÖRÜNÜR OLMALI’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Müslüman Cemiyeti’nin “vakti kuşan” temasıyla düzenlediği bu seneki toplantısındaki konuşmasında, “Amerikan Müslüman toplumunun, giderek daha örgütlü hale geldiğini görmekten ayrıca bahtiyarlık duyuyorum. Müslüman toplumun, Kongre ve Amerikan siyasetinde daha görünür olmasını temenni ediyorum. Türk devleti olarak bundan sonra da her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu belirtmek isterim.”