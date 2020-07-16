MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımda bulunmuştu! Tutuklandı
GeriGündem İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımda bulunmuştu! Tutuklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 16.07.2020 - 00:42,Son Güncelleme:

İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımda bulunmuştu! Tutuklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımda bulunmuştu! Tutuklandı
Abone Olgoogle-news

Son dakika haberine göre, İslam'a ve Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Twitter üzerinden İslam'a ve Hz.Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatür paylaşılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Fatih'teki evinde gözaltına alınan şüpheli M.C.S.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Şüpheli M.S.C., nöbetçi hakimlikçe "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle