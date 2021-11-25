‘İslam ülkeleri aralarında tercihli ticaret yapmalı’

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, küresel ölçekte meydana gelen arz talep dengesizliklerinin emtia fiyatlarında yüksek artışlara yol açtığına dikkat çekerek, “Küresel emtia fiyatlarında gözlemlenen bu olağan dışı seyir dünya genelinde enflasyon oranlarını da tetiklemiştir” dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 37’nci Bakanlar Toplantısına videomesaj gönderen Erdoğan, konuşmasında özetle şunları vurguladı:

ARZ-TALEP DENGESİZLİĞİ

“İnsanlık olarak koronavirüs salgınının etkilerini hayatın her alanında çok derinden hissettik. Örneğin küresel ölçekte meydana gelen arz talep dengesizlikleri emtia fiyatlarında yüksek artışlara yol açmıştır. Dünya Gıda ve Tarım Örgütü Gıda Fiyatları Endeksi Ekim ayında yıllık yüzde 31.5 oranında artarak, 2011 yılından bu yana en yüksek seviyesine çıkmıştır. Uluslararası Para Fonu emtia genel endeksi keza ekim ayında yüzde 74, enerji fiyatları yüzde 176, enerji dışı emtia fiyatları ise yüzde 20.5 oranında artmıştır. Küresel emtia fiyatlarında gözlemlenen bu olağan dışı seyir, dünya genelinde enflasyon oranlarını da tetiklemiştir. Doğal kaynakların israfı gıda üretimini ve gıda güvenliğini tehlikeye atmıştır. Böyle bir konjonktürde teşkilatımızın 8’inci Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınma Bakanlar Konferansına ev sahipliği yaptık. Konferansta tarım sektörünün güçlendirilmesi, kırsal kalkınmanın teşviki, gıda israfının önlenmesi, su kaynaklarının etkin yönetimi ve İslam İşbirliği Teşkilatı Stratejik Tarımsal Ürünler Eylem Planı ile gıda güvenliği rezervi gibi önemli konuları ele aldık.

YÜZDE 25’E ÇIKARMALIYIZ

Haberin Devamı

Geleceğimizi tehdit eden yoksulluk, zorunlu göç, terör, iklim değişikliği gibi sorunlar karşısında da kalıcı çözümler üretmemiz gerekiyor. Sahip olduğumuz işbirliği platformlarını bu doğrultuda en iyi şekilde değerlendirmeli, müşterek politika ve programlar geliştirmeliyiz. İSEDAK’ın gündemindeki en önemli ticaret projesi, tercihli ticaret sistemidir. Haziran ayındaki Ticaret Müzakereleri Komitesi Toplantısında sistemin uygulama tarihi olarak 1 Temmuz 2022 tarihi belirlendi. Henüz sisteme taraf olmayan devletlerin de sürece katılımı ile teşkilat içi ticareti çok daha yüksek seviyelere taşıyacağımıza inanıyorum. Hedefimiz karşılıklı ticaretimizin toplam ticaret içindeki payını yüzde 25’lere çıkarmak olmalıdır.”

‘İSRAİL’E DUR DENMELİ’

Haberin Devamı

“İslam ülkeleri sadece salgının yol açtığı sıkıntılarla değil, terörden yoksulluğa, iç çatışmalardan göçe kadar birçok zorlukla mücadele ediyor. Afganistan’da kalıcı barış ve istikrarın tesisi ortak temennimizdir. 40 yıldır çatışmayla, terörle, işgalle boğuşan Afganistan’ın yanında olmak Afgan halkına karşı kardeşlik görevimizdir. Kış şartlarıyla ciddi bir krizle karşı karşıya olan Afganistan’a yönelik insani yardımların sürdürülmesi, bu dönemde önceliğimiz olmalıdır. İslam ülkeleri olarak bizlerin bu çabalarda ön safta yer alması gerektiğini düşünüyorum. İslam İşbirliği Teşkilatı’nın kuruluş gayesi olan Filistin davamızı sonuna kadar savunmakta kararlı olduğumuzu tekrar vurgulamak istiyorum. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler olarak, Filistin davasını zaafa uğratacak her türlü hareketten kaçınmalıyız. İsrail’in Doğu Kudüs ve Batı Şeria’daki yasadışı yerleşim, yıkım, zorla yerinden etme, müsadere, tahliye politikalarına ‘dur’ demeliyiz. Filistin’in başkenti Kudüs-ü Şerif’in statüsünün ve kutsiyetinin korunması için var gücümüzle çalışmalıyız. Asıl olan iki devletli çözüm ve yerleşik uluslararası parametreler temelinde kalıcı barış ve istikrarın tesisidir.”