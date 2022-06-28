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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün Türk Ocakları’nın kuruluşunun 110. yılı nedeniyle İstanbul’da Ali Emiri Kültür Merkezi’nde katıldığı ‘Günümüz İslam dünyasında meseleler ve çözüm yolları’ konulu sempozyumda özetle şunları söyledi:

YÖNETİM KRİTERİ ADALET

“İslam hangi gerekçeyle olursa olsun adaletsizliğe, eşitsizliğe, kayırmacılığa, denetimsizliğe, otoriterliğe izin vermez. İslam açısından kriter, adaletle yönetilip yönetilmediğimizdir. İslam bizden yaşamın her alanında ve herkes için geçerli olacak şekilde adaleti tesis etmemizi ister. Günümüz İslam dünyasının temel problemlerinin kaynağı adaletsizliktir, temel problemlerinin tek çözümü de adalettir. İslam, adaleti ve adaletin çevresinde dönenleri tesis edenlerden yanadır.

Yunus Suresi 100’üncü ayette, yüce yaradan, ‘Aklını kullanmayanları aklı selimle düşünmekten nasibi olmayanları iğrenç bir duruma sokar’ buyruluyor. Bu nedenle nasıl bir Müslüman kimliğine sahip olmamız gerektiği konusunda aklımızı kullanarak en geniş mutabakatı sağlamalıyız.

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LAİKLİKTEN YANA OLMALIYIZ

Din ve vicdan özgürlüğünü, fikir ve ifade özgürlüğünü, sanatsal ve ekonomik özgürlükleri kısıtlayan değil, aksine tüm bu özgürlük alanlarını herkesi kapsayacak şekilde, güvence altına alan bir laiklik anlayışından yana olmalıyız. Dünyadaki çatışma alanlarının yaklaşık yüzde 60’ını Müslüman ülkeler oluştururken, kafanızı kuma gömmeyin. Günümüz İslam dünyasının meselelerini kadınlar olmadan konuşamayız, konuşmamalıyız, kadınlar olmadan çözüm yolları da bulamayız.”

Toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gelen Kılıçdaroğlu’na Türk Ocakları İstanbul Şube Başkanı Cezmi Bayram, minyatür tablo hediye etti.