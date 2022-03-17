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İslam dininde kandil var mı? Kandiller hakkında Diyanet bilgisi

#Kandil#Dinimizde Kandil Var Mı#Kandiller İslam Dininde Var Mı
İslam dininde kandil var mı Kandiller hakkında Diyanet bilgisi

İslam dininde kandil var mı sorusu, pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Her kandil döneminde gündeme gelen dinimizde kandil var mı sorusu, bugün yine gündeme gelecek. Peki, Türkiye Diyanet Vakfından alınan bilgilere göre İslam dininde kandil var mı? İşte, kandiller hakkında Diyanet bilgisi

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Dinimizde kandil var mı sorusu, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından da ele alındı. Buna göre;

"Müslümanların cuma ve bayramlar dışında bazı gün ve gecelerde dinî-tarihî olayları hatırlayarak heyecanlarını tazelemeleri ve bu münasebetle bazı etkinliklerde bulunmaları tabiidir. Ancak doğruluğu sabit olmayan veya uydurulan rivayetlere dayanan bazı ibadet şekillerini ifa tasvip edilemez. Dinî hayat süreklilik ve kararlılık isteyen zihnî ve kalbî bir yatkınlıktır. Yılın birkaç gün veya gecesinde dinî hayatı yaşayıp belli davranışları tekrarlamak dindar olmanın dünyevî ve uhrevî sonuçlarını doğurmaz. Bu açıdan bakıldığında kandiller münasebetiyle gösterilen faaliyetler doğrudan İslâm’ın bir emir veya tavsiyesi değil çeşitli müslüman toplumların gelenekleri konumundadır."

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