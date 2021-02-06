İslam Çupi ölüm yıl dönümünde unutulmadı! İslam Çupi kimdir?

1932 yılında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da dünyaya geçen islam Çupi, gazetecilik mesleğine, günlük Spor Gazetesi'nde muhabir olarak başladı. Son Havadis, Türkiye Spor, Yeni İstanbul, Akşam, Tercüman ve Milliyet gazetelerinde spor yazarı olarak çalışan İslam Çupi, evli ve bir çocuk babasıydı. Türkiye Spor Yazarları Derneği ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi, sürekli basın kartı sahibi olan Çupi, 6 Şubat 2001 tarihinde İstanbul'da hayatını kaybetmişti.



"Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk büyüklüğü, ne kupa büyüklüğüdür. Onun büyüklüğü başka bir büyüklüktür işte, adı konamaz" sözüyle tarihe geçen Türk spor basınının unutulmaz ismi İslam Çupi aramızdan ayrılalı 20 yıl oldu.