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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)
Haber Giriş: 17.11.2020 - 13:20 | Son Güncelleme:

İslahiye'de koronavirüs yasakları camilerden anonsla duyuruldu

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İslahiye'de koronavirüs yasakları camilerden anonsla duyuruldu
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GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, meydanlarda sigara içilmesinin yasaklanması ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması kararı camilerden yapılan uyarı anonsları ile duyuruldu. İlçede ayrıca polis ekipleri de yasaklanan alanlarda sigara ve maske denetimi yaptı.

İslahiyede koronavirüs yasakları camilerden anonsla duyuruldu
Koronavirüs salgının önlenmesine yönelik olarak İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, sokaklar, bulvar ve meydanlarda sigara içilmesi yasaklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yasaklanan alanlarda maske ve sigara denetimi yaptı. Ekipler, denetimde maske, sosyal mesafe ve belirli alanlarda getirilen sigara içme yasağı ile ilgili uyarılarda bulundu.

Öte yandan ilçedeki camilerden de vatandaşlara yasaklarla ilgili uyulması gerekenler anonsla duyuruldu. Anonsta caddelerde sigara içilmesinin yasaklandığı, 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarının yasaklandığı belirtilerek kurallara uyulması çağrısı yapıldı.

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