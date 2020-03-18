MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİslahiye'de dilenci operasyonu
GeriGündem İslahiye'de dilenci operasyonu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)
Haber Giriş: 18.03.2020 - 14:40,Son Güncelleme:/

İslahiye'de dilenci operasyonu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İslahiye'de dilenci operasyonu
Abone Olgoogle-news

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, polis ve zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik operasyon düzenlendi.

Zabıta ve polis ekipleri, halkın yoğun olduğu caddelerde ve mahalle aralarında evlerin kapısını çalarak vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi. İlçe merkezinin en işlek caddelerinde ve apartmanların kapılarını çalarak dilencilik yapan kişiler, ekiplerce yakalandı. Zabıta ekipleri dilenen kişileri, haklarında işlem yapılmak üzere karakola götürdü. Polis tarafından kimlik sorguları yapılan 11 dilenciden 9'u zabıta tarafından ilçe dışına çıkarıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle