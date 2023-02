İslahiye'de depremzedeler çadır kente yerleştirildi

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezli peş peşe depremlerin vurduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kurulan çadır kente depremzedeler yerleşmeye başladı. En çok enkazın olduğu Atatürk Mahallesi'nde kurulan çadır kentte, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan askerler, sahra mutfaktan depremzedelere sıcak çorba-yemek dağıtıyor.

Kapatılan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu da yardımların ulaşabilmesi için açıldı. İlçeye yardımlar gelmeye devam ederken, birçok STK ile gönüllü erzak dağıtımına başladı.

ENKAZ BAŞINDA NÖBET

Evine giremeyen depremzedeler de 3 bin 500 çadırın yer aldığı çadır kente yerleşiyor. Diğer yandan çok sayıda binanın yıkıldığı İslahiye'de, arama- kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremzedeler, enkaz başında ateş yakarak yakınlarından gelecek güzel haberi bekliyor. İş makineleri ile molozlar kaldırılırken, enkaz başlarında sık sık sessizlik çağrıları yapılıyor.

Depremde evi hasar gören Şehmuz Polat, çadır kente yerleştiklerini belirterek, "Allah'tan geldi, atom bombası gibi bir şeydi. 1 saniyede oldu. Her şey ölümü tadacaktık ama Allah bizi kurtardı. Bugün biz de çadırımızı kurduk. Gerçek evimizden vazgeçtik. Çadır artık evimiz oldu. Evimiz 20 metre ama giremiyoruz. Her taraf patlamış. Ne diyelim? Her şey Allah'tan geldi. Şu an ihtiyaçlarımız çok şükür gideriliyor" dedi.