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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE(Gaziantep),(DHA)
Haber Giriş: 31.07.2020 - 20:29,Son Güncelleme:

İslahiye'de çıkan yangında 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü

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İslahiye'de çıkan yangında 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü
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GAZİANTEP’in İslahiye ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin 3 helikopter ile müdahale ederek söndürdüğü yangında, 2 dönüm alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İslahiye’nin Yeşilyurt Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda öğleden sonra yangın çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 arazöz, 2 su tankı ve 2 iş makinesi ile müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına, ormanlık alanın sarp olması nedeniyle Hatay'dan gelen 3 helikopter de havadan destek verdi. 

Ekiplerin yarım saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında 2 dönüm alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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