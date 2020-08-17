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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)
Haber Giriş: 17.08.2020 - 15:58,Son Güncelleme:

İslahiye'de 9 evdeki karantina uygulaması sona erdi

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İslahiye'de 9 evdeki karantina uygulaması sona erdi
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GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 59 kişinin yaşadığı 9 evde yeni vaka görülmemesi üzerine karantina uygulaması sona erdi.

İzmir'den Kurban Bayramı için Elbistanhöyüğü Mahallesi'nde yaşayan ailesinin yanına gelen İ.H.E.'nin rahatsızlanması üzerine yapılan Covid-19 testi, pozitif çıktı. İ.H.E. tedaviye alınırken, filyasyon çalışması ile temasta olduğu saptanan 59 kişi, yaşadıkları evlerinde karantinaya alındı. 14 günlük sürenin dolmasının ardından yeni vaka görülmemesiyle 59 kişinin yaşadığı 9 evdeki karantina uygulaması sonlandırıldı.

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