MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİslahiye'de 49 evde 175 kişi karantinaya alındı
GeriGündem İslahiye'de 49 evde 175 kişi karantinaya alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)
Haber Giriş: 19.08.2020 - 14:18,Son Güncelleme:

İslahiye'de 49 evde 175 kişi karantinaya alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İslahiye'de 49 evde 175 kişi karantinaya alındı
Abone Olgoogle-news

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs vakası tespit edilen 2 mahallede 175 kişinin yaşadığı 49 ev karantinaya alındı.

İslahiye'ye bağlı Kozdere ve Burunsuzlar mahallelerinde, katıldıkları düğünün ardından döndükleri evlerinde rahatsızlanan F.D, A.D ve Ş.E.'nin hastanede yapılan Covid-19 testleri pozitif çıktı. 3 kişi hastanede tedaviye alınırken, filyasyon ekibi de bu kişilerin temasta bulunduğu 175 kişiye ulaştı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla her iki mahallede 49 evde yaşayan 175 kişi, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Karantinaya alınan evlerin çevresine jandarma ekiplerince güvenlik şeridi çekilerek giriş ve çıkışlar yasaklandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle