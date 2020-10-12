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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)
Haber Giriş: 12.10.2020 - 10:41 | Son Güncelleme:

İslahiye’de 10 bin 468 öğrenci ders başı yaptı

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İslahiye’de 10 bin 468 öğrenci ders başı yaptı
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GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, ana okulu, ilkokulun tamamı ile ortaokul ve lise son sınıf öğrencileri için ders zili çaldı.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılında 32 okulda 6061 ilkokul, 30 okulda 1440 ortaokul ve 17 lisede de 2 bin 967 olmak üzere 10 bin 468 öğrenci için ders zili çaldı. Öğrenciler haftada 2 gün, 2 grup halinde okula giderek yüz yüze ders görecek.

Sabah saatlerinde velileri ile okullarına gelen öğrenciler, uzun aradan sonra ders işleyecek oldukları için mutlu olduklarını ifade etti. Öğretmenleri de öğrencilere uyması gereken kuralları hatırlattı.

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