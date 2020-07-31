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Gündem
Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)
Haber Giriş: 31.07.2020 - 18:38,Son Güncelleme:

İslahiye Kaymakamı Kotan sürücüleri uyarıp, şeker ikram etti

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İslahiye Kaymakamı Kotan sürücüleri uyarıp, şeker ikram etti
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GAZİANTEP'in Kaymakamı Muhammet Lütfi Kotan, uygulama noktasında sürücülere uyarıda bulunup, şeker ve kolonya ikram etti.

İlçe emniyet müdürlüğü ile jandarma komutanlığı ekipleri, bayramda olası kazaların önüne geçmek için denetimlerini artırdı. Ekipler, uygulamalarda vatandaşlara gerekli uyarıları yaparak broşür ile birlikte şeker ve kolonya ikram etti. Kaymakam Muhammet Lütfi Kotan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta ve İlçe Emniyet Müdür vekili Hacı Ahmet Önal da denetimlere eşlik etti. Kaymakam ve beraberindeki protokol üyeleri, İslahiye-Hassa karayolundaki polis ve jandarma ekiplerinin ortaklaşa uyguladığı drone destekli trafik denetiminde sürücü ve yolcuları bilgilendirip, bayramlarını kutladı.

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