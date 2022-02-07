Islah olmaz tedavi edin

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ABD Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi (NCMEC), milli ragbi oyuncusu S.İ.’ye (22) ilişkin Türk Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu. İlk tespit, S.İ.’nin GSM hattı üzerinden çocuklara ait fotoğraf ve videoların WhatsApp ve Telegram uygulamaları üzerinden paylaşıldığı yönündeydi. S.İ. bir süre ragbi oynadığı ABD’den Türkiye’ye 2 Ağustos 2020 günü döndü. S.İ.’nin cep telefonunun yanı sıra evindeki dijital materyallere el koyuldu. S.İ. geçen 21 Mayıs günü tutuklandı.

BİNLERCE GÖRÜNTÜ ÇIKTI

Asliye ceza mahkemesinde yargılanan S.İ.’ye yönelik hazırlanan iddianame ve NCMEC raporu davanın temel dayanağı oldu. S.İ.’nin cep telefonunda binlerce çocuk pornografisi ile ilgili fotoğraf ve video bulundu. Görüntülerin tamamının çocuklara ait olduğu anlaşıldı. S.İ.’nin söz konusu görüntüleri başka kişiler ile de paylaştığı belirlendi. Bir kişinin “Merhaba, küçük porno var mı? Varsa lütfen gönder” yönündeki mesajına S.İ.’nin verdiği “Var. Sen ne atacaksın karşılığında” yönündeki mesajı da dosyaya girdi. Yine, S.İ.’nin H. isimli bir kişiye gönderdiği “İfşası bile var lan kızın” şeklindeki yazışması da dosyada yer aldı. S.İ.’nin cep telefonu klasörleri incelendiğinde ise dehşetin boyutu giderek arttı. Fotoğraf ve videoların tamamının 3 ile 17 yaş arasındaki çocuklara ait olduğu anlaşıldı.

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‘KARŞILIKLI PAYLAŞIYORUZ’

Milli sporcu olduğunu, yurtdışında da kamplara gittiğini söyleyen S.İ. savunmasında “Ekip arkadaşlarıyla birlikte yurtdışındaki bazı programlara giriyoruz. Karşılıklı olarak bu türden video ve resim alışverişi yapıyoruz. Bu arada, bazen çocuk pornosuna ilişkin video ve fotoğraflar da geliyor. Veya bunlar yanlışlıkla da gönderiliyor. Sporcu olmam nedeniyle cinsel dürtülerim üst düzeyde. Bu türden video paylaşımları yaptım. Ancak ufak çocuklara eğilimim, bu yönde dürtülerim yok” şeklinde savunma yaptı.

‘CİNSEL OBJE’ VURGUSU

40 gün kadar tutuklu kalan S.İ. hakkında sunulan savcılık mütalaası ve yazılan gerekçeli karar ise dikkat çekti. Duruşma savcısı Ercan Şahan verdiği mütalaada şu ifadelere yer verdi: “Dosya içindeki çocuk fotoğraflarının tamamı cinsel dürtüleri tahrik amacına yönelik. Fotoğraflar, çocuğu çocuk olmaktan çıkarıp cinsel obje haline getiren nitelikte. Fotoğraflarda cinselliğin mutlaklaştırıldığı anlaşılıyor. Sanığın savunması suçtan kurtulmaya yönelik. Sanığın, atılı yazışmaları yaptığı sabit.”

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2 yıl hapis cezası verilen S.İ. hakkında hükmün açıklanması geri bırakıldı. 5 yıllık denetime tabi tutulacak olan S.İ. ilk bir 1 yıl tedavi görecek. Telefonla ulaştığımız S.İ.’nin avukatı ise kararın kesinleştiğini belirterek, ayrıntılı bir yorumda bulunamayacağını söyledi.

'TOPLUM İÇİN TEHLİKELİ'

Ankara 46. Asliye Ceza Mahkemesi hâkimi Seyhan Askar Orkun’un imzasını taşıyan gerekçeli kararda ise özetle şöyle denildi: “Sanığın cinsel dürtüleri, toplum güvenliği açısından tehlike arz ediyor. Bu yönde dürtüleri olan şahısların dürtü ve davranışlarının denetlenmesi gerekir. Kamu güvenliği, kamu düzeni ve özellikle cezalandırmadan beklenen sanığın ıslahı yönünden önem arz ediyor. Bu yönde tedavi edilmesi gerekir. Sanığın psikoseksüel eğilimi, dürtü ve davranışları denetlensin. Başka suçları önlemeye odaklı olarak ayda en az iki kez terapiye tabi tutulsun. Aylık terapileri düzenli olarak mahkememize bildirilsin.”

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ABD İHBARDA BULUNDU



“ABD, tüm internet ortamında bu tarz eylemlerde bulunan kişileri teknik izleme yolu ile tespit edebiliyor ve akabinde ilgili ülkeye ihbarda bulunuyor” diyen Av. Merve Uçanok “Bu olayda da konuya ilişkin ABD tarafından yapılan ihbar üzerine şahsın dijital materyallerine el konulmuş ve yapılan incelemede bunların şahsa ait dijital materyallerde bulunduğu tespit edilmiş. Yapılan yargılamada şahıs hakkında hapis cezasına hükmolunurken hükmün açıklanması ertelenmiş, ayrıca şahsa bir yıl süreyle psikolojik tedavi alma zorunluluğu getirilmiş. Böyle bir suç için tedavinin uygun bir güvenlik tedbiri olduğunu söyleyebiliriz ancak kanunda suç için öngörülen ceza caydırıcı olmaktan çok uzak” diye konuştu.