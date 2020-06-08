Islah ne demek? Islah nedir? Islah TDK kelime anlamı

Genel olarak Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı zaman ıslah kelimesi için, ‘Düzeltme veya iyileştirme’ anlamları öne çıkmaktadır. Herhangi bir durumu daha iyi hale getirmek şeklinde de ifade etmek mümkün.

Islah Ne Demek?

Islak kelimesi iki değişik anlamı ile beraber günümüz Türkçesinde çok fazla kullanılmaktadır.

- Düzeltme iyileştirme,

- Bir hayvan ve bitki türlerinden daha etkin bir verim alabilmek adına yapılan işlem,

Özellikle iki anlamı ile beraber halk arasında daha çok bilinen bir kelime olduğunu söylemek mümkün. Fakat aynı zamanda, ‘Allah seni ıslah etsin’ şeklindeki cümle grubu ile beraber de çok fazla öne çıkmaktadır. Burada anlatılmak istenen doğru yolu bulması düzelmesi ve daha iyi bir insan olması şeklinde nitelenmektedir.

Amacına uygun olarak farklı biçimlerde bu kelime değerlendirilebilir. Cümle içerisinde veya tek başına kullanmak mümkündür. Özellikle daha verimli bitkisel ve hayvansal kaynaklar elde edebilmek amaçlı laboratuvar ortamlarında gerçekleştirilen bir iyileştirme yöntemi olarak ıslak kelimesi öne çıkmaktadır. Aynı zamanda bazı resmi kaynaklarda çok sık karşılaşılan bir sözcüktür. Kökeni Arapçadan gelen bu sözcüğü farklı anlamları ile beraber amaca göre değişik noktalarda değerlendirebilirsiniz.